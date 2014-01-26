چهار هزار کلاس درس تخریبی در لرستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی استان لرستان اظهار داشت: هم اکنون 38 درصد از مدارس موجود در مناطق محروم لرستان نیازمند بازسازی هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سه هزار و 82 فضای آموزشی در استان لرستان وجود دارد عنوان کرد: زیر بنای این فضاهای آموزشی یک میلیون و 180 هزار متر مربع است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان بیان داشت: بیش از 295 هزار دانش آموز نیز در این فضاهای آموزشی در حال تحصیل هستند.

اسدی پور با بیان اینکه در حال حاضر حدود 38 درصد از فضاهای آموزشی مناطق محروم لرستان نیازمند بازسازی هستند عنوان کرد: در مجموع 75 آموزشگاه مناطق محروم لرستان نیازمند بازسازی هستند.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با بیان اینکه چهار هزار و 401 کلاس درس موجود در لرستان نیاز به تخریب و بازسازی دارند افزود: همچنین هزار و 266 کلاس نیز به مقاوم سازی نیاز دارند.

اسدی پور همچنین با اشاره به تعداد فضاهای آموزشی مورد نیاز در استان تصریح کرد: هم اکنون نیاز مند احداث هزار و 650 کلاس درس جدید در استان هستیم.

وی با اشاره به بازسازی دو هزار و 706 کلاس درس در لرستان از مجموع هفت هزار و 107 کلاس درس بیان داشت: تا کنون بیش از 38 درصد مدارس فرسوده استان بازسازی شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای بازسازی مدارس فرسوده استان عنوان کرد: در مجموع 500 میلیارد تومان برای بازسازی مدارس استان نیاز است.