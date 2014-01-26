مصرف 729 میلیون لیتر گازوئیل طی سال جاری در کرمانشاه

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس آخرین آمار تا پایان آذرماه سالجاری بیش از 352 میلیون و 500 هزار لیتر "بنزین" در کرمانشاه و شهرستانهای تابعه مصرف شده است.

صیدمحمد جمشیدی با اشاره به اینکه میزان مصرف "بنزین" امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته تغییر چندانی نداشته است، گفت: بر همین اساس تا تاریخ مذکور در حدود 729 میلیون لیتر "گازوئیل" در سطح استان کرمانشاه مصرف شده است که نسبت به دوره سال گذشته رشد 14 درصدی داشته است.

وی انجام پروژه های گازرسانی به شهرستانهای استان را در کاهش میزان مصرف فرآورده های نفتی مهم ارزیابی کرد و افزود: 160 میلیون لیتر "نفت سفید" از ابتدای سال تاکنون در استان کرمانشاه در بخشهای مختلف مصرف شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، کاهش 2 درصدی داشته است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه گفت: در بحث "نفت کوره"، بدون در نظر گرفتن میزان مصرف نیروگاه، کاهش 35 درصدی داشته ایم.

جمشیدی با اشاره به اینکه 590 میلیون لیتر "نفت کوره" از ابتدای سالجاری تاکنون در استان کرمانشاه مصرف شده است، افزود: در برخی از ایام سال به خصوص فصول سرد، اولویت شرکت گاز، بخش خانگی است که در این دوره، میزان استفاده نیروگاه بیستون از گاز کاهش محسوسی پیدا می کند که این باعث می شود که در بحث "نفت گاز" رشد داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر 60 جایگاه "سی ان جی" در استان کرمانشاه به وسائط نقلیه خدمات رسانی می کنند که با توجه به نیاز استان به جایگاههای بیشتر، ساخت 13 جایگاه دیگر "سی ان جی" در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه 5 جایگاه " سی ان جی" در مراحل پایانی ساخت هستند، ادامه داد: تلاش این شرکت تکمیل و تحویل هر 13 جایگاه در کوتاه ترین زمان ممکن است.

جمشیدی میزان مصرف روزانه "سی ان جی" در استان کرمانشاه را 357 هزار کیلوگرم اعلام کرد و گفت: آمارهای این شرکت نشان می دهد که افزایش خودروهای دوگانه سوز تاثیر مهمی در کاهش مصرف بنزین خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 98 میلیون کیلوگرم سوخت "سی ان جی" در جایگاهها به رانندگان عرضه شده است، اظهار داشت: در مقابل این میزان مصرف سوخت "سی ان جی"، نسبت به دوره مشابه سال گذشته مصرف بنزین در استان کرمانشاه، بیش از 3 درصد کاهش را نشان می دهد.

