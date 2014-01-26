برگزاری دوره مربیگری بدمینتون بانوان قم با حضور مدرس بین المللی

معصومه پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: همانگونه که به صورت جدی به توسعه بخش قهرمانی ورزش بدمینتون توجه داریم به منظور ترویج و توسعه این رشته ورزشی بحث آموزش آن را نیز در اولویت فعالیت های مهم هیئت قرار داده‌ایم.

وی تصریح کرد: در طول سال دختران خردسال، نونهال، نوجوان و جوان زیادی در برنامه های آموزشی هیئت بدمینتون شرکت می کنند و این مهم وظیفه ما را برای بالابردن سطح دانش مربیان فعال بدمینتون قم به منظور آموزش بهتر این عزیزان سنگین تر کرده است.

نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم بیان داشت: به همین منظور با توجه به تقویم آموزشی هیئت بدمینتون و با همکاری نزدیک فدراسیون کشورمان، یک دوره کلاس مربیگری بدمینتون بانوان به همت هیئت بدمینتون استان قم و با تدریس مدرس بین المللی برگزار شد.

وی اضافه کرد: دوره مربیگری بدمینتون بانوان قم در سطح درجه سه با حضور بانوان فعال این رشته ورزشی با کیفیتی مطلوب برگزار شد و در حالی به کار خود پایان داد که 23 علاقمند به مربیگری بدمینتون با این رشته ورزشی به صورت علمی و تئوری با جدید ترین علوم و فنون پیشرفته مربیگری بدمینتون آشنا شدند.

وی خاطرنشان کرد: با درخواست هیئت بدمینتون استان قم از فدراسیون بدمینتون، دوره مربیگری درجه 3 بانوان با حضور زهره کامیاب مدرس بین المللی این رشته در قم برگزار شد و شرکت کنندگان در مدت 6 روز با مبانی مربیگری علمی بدمینتون در قم آشنا شدند.

نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم ابراز داشت: مدرس این دوره یعنی خانم کامیاب از مدرسان بر جسته و صاحب نام بدمینتون بانوان کشور محسوب می شود زیرا این مدرس دارای مدرک درجه یک بین المللی از سوی فدراسیون جهانی این رشته است.

وی افزود: در این کلاس مربیگری خانم ها مائده احمدی، سارا مختاری، مریم یکه‌شناس، فائزه سیدمیرزایی، فاطمه رفیع‌پور، طاهره عسکری، لیلی عاملی، نعیمه موسوی، الهام گلستانی، نسترن حیات بخش، اکرم امیری، محبوبه خیره دست، معصومه نوین، فاطمه چاوشی، فاطمه مقتصدی، مرضیه فراهانی، مرگان روحانی، فاطمه عاصم آبادی، حدیث کربلایی، صبا جدایی، مهسا ارسطو، زهرا شیر بیاتی و طیبه قربانی به عنوان کارآموز مربیگری درجه سه حضور داشتند.

پیرمرادی عنوان کرد: اسامی پذیرفته شدگان این دوره آموزشی پس از انجام آزمون های عملی و کتبی، حداکثر ظرف سه هفته آینده به فدراسیون بدمینتون اعلام می‌شود و سپس فدراسیون فهرست قبول شدگان را به هیئت بدمینتون استان قم اعلام می‌کند.

نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم اضافه کرد: همچنین مربیانی که موفق به دریافت مدرک مربیگری درجه 3 بدمینتون شوند باید در سه سال آینده در این رشته ورزشی فعالیت کنند تا بتوانند مجوز حضور در کلاس مربیگری درجه 2 را به دست آورند.

وی که به عنوان نایب رئیس بانوان هیئت بدمینتون استان قم همزمان مسئولیت نظارت بر این دوره آموزشی را بر عهده داشت: در پایان ابراز کرد: همچنین ساناز پیرمرادی به عنوان مدیر دوره، در برگزاری این دوره آموزشی نقش داشت.