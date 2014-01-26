جایزه اتحادیه کارگردانان آمریکا برای کارگردانان «جاذبه» و «برکینگ بد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آلفونسو کوارون موفق شد برای فیلم «جاذبه» شصت و ششمین جایزه سالانه اتحادیه کارگردانان آمریکا را از آن خود کند.

دیگر رقبای کوآرون در بخش جایزه نخست شامل پل گرینگراس برای «کاپیتان فیلیپس»، استیو مک کویین برای «12 سال یک برده»، دیوید او راسل برای «کلاهبرداری آمریکایی» و مارتین اسکورسیزی برای «گرگ وال استریت» بودند.

در همین مراسم استیون سودربرگ نیز برای «پشت شمعدان» فیلم زندگینامه‌ای از زندگی لیبراچی موسیقیدان آمریکایی که در قالب یک مینی سریال از شبکه اچ بی او پخش شد، جایزه این بخش را برد. استفن فریرز برای «بزرگترین نبرد محمد علی» و دیوید ممت برای «کارآگاه فیل» از رقبای او در این بخش بودند.

در بخش فیلم مستند جهان نجوم نیز برای مستندی به نام «میدان» جایزه گرفت. زاخاری هاینزرلینگ و جاشوآ اوپنهایمر، لوسی واکر و سارا پولی دیگر نامزدهای این بخش بودند.

وینس گیلیگان هم برای کارگردانی «برکینگ بد» جایزه کارگردانی بهترین سریال درام تلویزیونی را دریافت کرد. دیوید فینچر برای «خانه پوشالی»، لسلی لینکا گلاتر برای «هوملند» و دیوید نوتر برای «بازی تاج و تخت» دیگر رقبای وی بودند.

بت مک کارتی-میلر نیز برای کارگردانی سریال کمدی «30 راک» جایزه گرفت. برایان کرانستون برای «خانواده مدرن» و آنتونی ریچ برای «تئوری بیگ بنگ» از رقبای او در این بخش بودند.

جین لینچ میزبانی مراسم دیشب را (به وقت ایران صبح امروز) برعهده داشت.

برنده این جایزه معمولا به عنوان شانس اول برای دریافت جایزه اسکار محسوب می‌شود.