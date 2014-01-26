طرح بینایی سنجی 37 مددجوی صحنه ای انجام شد/ پرداخت 820 میلیون ریال تسهیلات عمرانی به مددجویان

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان صحنه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دیماه گذشته بیش از 84 میلیون ربال اعتبار برای بهداشت، درمان و بیمه مددجویان این کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان صحنه هزینه شده است.

وحید ارم آبادی با اشاره به اینکه این هزینه های درمانی در راستای سالم سازی مددجویان هزینه شده است، اظهار داشت: براساس آخرین آمار، از ابتدای سال 93 تا پایان آذرماه سالجاری در این زمینه بیش از 637 میلیون ریال در این شهرستان اعتبار هزینه شده است.

مدير کميته امداد امام خميني (ره) صحنه با اشاره به پرداخت تسهیلات عمرانی به مددجویان تحت پوشش این کمیته، افزود: از ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه بیش از 826 میلیون ریال تسهیلات عمرانی به مددجویان این اداره پرداخت شده است.

وی عنوان داشت: این میزان تسهیلات اعطایی از منابع امدادی و نیز همیاری و مساعدت خیرین تامین شده و باید گفت که این تسهیلات به صورت بلاعوض به مددجویان پرداخت شده است.

مدير کميته امداد امام خميني (ره) صحنه با اشاره به اینکه 102 مددجوی این شهرستان از تسهیلات عمرانی بهره مند شده اند، گفت: این تسهیلات برای تعمیرات کلی و جزی مسکن، احداث حمام، آشپزخانه، حصارکشی، سرویس بهداشتی، تخفیف انشعابات گاز، آب و برق به این مددجویان پرداخت شده است

ارم آبادی اظهار داشت:‌ برای ارتقا سطح سلامتی مددجویان اداره، 37 مددجوی تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان صحنه در طرح بيناسنجي شرکت کرده اند.

مدير کميته امداد امام خميني (ره) صحنه افزود: برای 7 مددجوی این کمیته که نیازمند استفاده از عینک بوده اند با اعمال تخفیف، عینکهای مورد نظر آنها ساخته شده است.

وی تاکید کرد: كميته امداد امام (ره) برای ارتقاي سلامتي مددجويان خود گام برمي دارد که در اين راستا تامين هزينه هاي درماني آنان قسمتی از اين فرايند است.

ارم آبادی افزود: این اداره برای ارتقا سلامتی مددجویان خود اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در محورهای رعایت بهداشت فردی و آموزش شیوه مبارزه با بیماریهای واگیر کرده است.

مدير کميته امداد امام (ره) صحنه با اشاره به اینکه 560 میلیون تومان زکات در این شهرستان در 9 ماهه نخست سالجاری جمع آوری شده است، گفت: توزيع 2500 گوني در بين 45 روستا، تشكيل جلسات و سركشي 40 روحاني اعزامي از قم، حضور روحانيون در 100 روستا، تبليغ چهره به چهره عاملين و موديان زكات، برگزاري 2 همايش منطقه اي، از جمله فعاليت هاي کميته امداد صحنه، در راستاي جمع آوري زکات بوده است.

وی ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان و فرزندان آنها را از دیگر برنامه های کمیته امداد امام (ره) صحنه عنوان کرد و اظهار داشت: بیش از 482 دانش آموز و 43 دانشجو مددجو در این شهرستان از خدمات فرهنگي این کميته بهره مند مي شوند.

مدير کميته امداد امام (ره) صحنه افزود: یکی دیگر از خدمات این اداره در بخش فرهنگی، پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان است.

ارم آبادی در پایان عنوان داشت: از ابتداي سالجاری تاکنون برای ارائه خدمات فرهنگي و پرداخت کمک هزينه تحصيلي به دانش آموزان و دانشجويان تحت حمايت اين شهرستان بيش از 253 ميليون ريال اعتبار از منابع امدادي هزينه شده است.

