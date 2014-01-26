بهره برداری از 625 پروژه دهه فجر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر یکشنبه در همایش روابط عمومیهای استان مازندران بیان داشت: برای اجرای این طرح ها از شروع تا تکمیل 622 میلیارد تومان هزنیه شده است.

وی اظهار داشت: این تعداد از مجموع سه هزار پروژه هایی مختلفی است که در سطح استان در دست اجراست که 625 طرح در دهه فجر بهره بردرای می شود.

وی عنوان کرد: از این تعداد طرح ها، 47 طرح اقتصادی است که با 202 میلیارد تومان افتتاح می شود و برای 576 نفر در استان شغل ایجاد کرده است.

فلاح جلودار، اشتغال را یکی از تنگاهها و مشکلات استان بیان کرد و گفت: وظیفه داریم در این زمنیه آسیبها را احصاء و شناسایی کنیم.

استاندار مازندران یادآورشد: بهره برداری از دو هزار و 517 واحد مسکن مهر با 195 میلیارد تومان اعتبار، هشت پروژه گازرسانی با 37 میلیارد تومان اعتبار در 74 روستا و شهر از جمله طرح های مهم دهه فجر در استان است.

وی گفت: از اینن تعداد پروژه در استان ، 2 پروژه ورزشي ، 9 پروژه گردشگري ، 215 پروژه مربوط به مخابرات ، 12 پروژه مربوط به احداث و مقاوم سازي مدارس ، 17 پروژه مربوط به احداث ساختمان مددجويان كميته امداد ، 6 پروژه مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، 11 پروژه آبرساني شهري ، 4 پروژه مربوطه به برق منطقه اي و 66 پروژه مربوط به برق رساني خواهد بود.



وي ادامه داد: در بخش عمران شهري و روستايي نيز66 پروژه مورد بهره برداري قرار مي گيرد كه 28 مورد آن مربوط به پروژه هاي عمران شهري از سوي شهرداريها و 38 پروژه مربوط به پروژه هاي عمران روستاها از سوي دهياريها است.

استاندار مازندران تاکید کرد: استان برای پیشرفت و توسعه نیازمند همگرایی و همدلی است و خوشبختانه اکنون این همگرایی در استان ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: دیگر نباید نگاههمان به بیرون باشد و باید از آنچه که داریم نهایت استفاده را داشته باشیم.

استاندار مازندران یادآورشد: در استان فرصتهای زیادی وجود دارد ودیگر وقت را نباید تلف کنیم و باید از همه امکانات موجود برای توسعه کشور بهره گیریم.

استاندار مازندران به دستاوردهای انقلاب اشاره و اضافه کرد: امروز ایران اسلام دارای عزت و افتخار است و در اوج بسر می برد.

وی یادآور شد: یکی از شعارهای مردم در دوران انقلاب اسلامی، استقلال بود و اکنون جایگاه ایران در جهان قابل قیاس با دیگر کشورها نیست و به عنوان نگینی می درخشد.

وی به مذاکرات ژنو2 اشاره و اضافه کرد: علیرغم اینه جایگاه ایران برای همه روشن است وبدون حضورش، مشکلات قابل حل نیست، با فشارهای صورت گرفته روی رئیس سازمان ملل، با بی آبرویی دعوتنامه حضور ایران در این کنفرانس پس گرفته می شود.

استاندار مازندران یادآورشد: امروز ایران اسلامی، سربلندترین کشور جهان است و این امر یک نعمت الهی است و امروز ایران پرچمدار جهانی در بحث های سیاسی است.