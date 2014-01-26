با شهریه دانشجویان نمی توان به عمران دانشگاه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی نژاد گنجی، گفت: تمام هزینه دانشگاه از دانشجو تأمین می شود، پس به قطع یقین این دانشگاه توانسته نسبت به امکانات و شرایطی که در آن واقع شده بیشترین دانشجو را جذب کند.

وی افزود: ما در رشته های شاخصی چون حسابداری، برق، کامپیوتر و حقوق دانشجوی کارشناسی داریم و هر دوره برای جذب دانشجو تعداد آنها بیشتر می شود اما یکی از دلایلی که نمی توانیم دانشجوی بیشتر جذب کنیم، محدودیت مکانی و کلاسی است.

رئیس دانشگاه آزاد واحد طالقان، گفت: امکانات این دانشگاه نسبت به دانشگاه های آزاد هم سطح خود بسیار بالاتر است و برای رشته کامپیوتر بهترین و مجهزترین سایت را داریم اما متأسفانه به دلیل خودگردان بودن دانشگاه نمی توان با سرعت به ایده آلی که برای دانشگاه در ذهن داریم، برسیم.

گنجی با اشاره به اینکه نمی توان کارهای عمرانی دانشگاه را با ثبت نام دانشجو انجام داد، اضافه کرد: برای اینکه دانشگاه وضعیت مناسب تری داشته باشد، نیازمند اختصاص منابع مالی بیشتری هستیم اما این امر به سختی عملی می شود و با تعداد ثبت نام ها نیز نمی توان هزینه میلیاردی برای ساختمان سازی اختصاص داد.

به گفته وی مسیر رفت و آمد در این دانشگاه سخت است به ویژه در زمستان که بیشتر اهالی به تهران، کرج یا قزوین می روند. برای حل این مشکل سرویس برای دانشجویان در نظر گرفته شده و غذای دانشجویی که برای دانشگاه با قیمت پنج هزار تومان تمام می شود به قیمت 500 تومان در اختیار دانشجو قرار می دهیم.

رئیس واحد طالقان دانشگاه آزاد، با اشاره به اینکه این دانشگاه توانست در طالقان اشتغال زایی و از مهاجرت به شهرهای اطراف جلوگیری کند، گفت: دانشگاه آزاد طالقان شرایط بسیار بهتری را برای بومی ها ایجاد کرد. بسیاری از بومی های منطقه به دانشگاه آمدند و ادامه تحصیل دادند از طرفی با توجه به رفت و آمد دانشجویان، تغییراتی در اقتصاد منطقه به وجود آمده است.

وی گفت: راه اندازی دانشگاه آزاد در سراسر کشور به خصوص مناطق محروم و دور افتاده ضمن توسعه علم آموزی، در حقیقت پاسخی مطلوب به دغدغه علاقمندان ادامه تحصیل بوده است.

گنجی با تاکید بر اینکه این واحد دانشگاهی تمام امکانات لازم را برای دانشجویانش فراهم آورده است، اظهار داشت: از بسیج دانشجویی گرفته تا سایت ثبت نام و انتخاب واحد سعی کرده ایم با دانشگاهی مثل کرج و تهران همراه باشیم. اما آنچه مهم به نظر می رسد این است که بتوانیم با حمایت هایی مسئولین و همکاران سازمان مرکزی دانشگاه را به یک ایده آل برسانیم. تشکیل هیات های امنای استانی باعث عدم تمرکز و افزایش مشارکت نخبگان کشور در مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی می شود.