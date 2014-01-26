آماده تولید محصولات خود در ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، کشور ترکیه از دیر باز به دلیل مجاورت جغرافیایی با ایران در تعاملات بسیار بوده است و امروز شاهد آمادگی شرکت‌ ترکیه ای sarev که زیر مجموعه یک برند بسیار معتبر ترکیه ای به نام sarar است، برای تجارت با ایران هستیم . در این بین، این شرکت اقدام به افتتاح فروشگاه های متعددی در ایران کرده و این کار را زمینه ای برای آماده کردن فضای سرمایه گذاری و تولید در ایران اعلام کرده است.



در ابتدای هفته جاری مردم شهرهای تهران ، مشهد ، شیراز و اهواز میزبان افتتاح فروشگاه های این شرکت ترکیه ای بودند. در حاشیه این مراسم، "اردال دنیز" مدیر عامل این شرکت از میزبانی خوب مردم ایران تشکر کرد و گفت: sarev یک برند با عمر 8 ساله است که در کمپانی sarar که بزرگترین و معتبرترین تولیدکننده پارچه و پوشاک در کشور ترکیه با عمر 70ساله است، به تولید کالای خواب پرداخته است.



وی افزود: این برند به 14 کشور به صورت مستمر صادرات دارد و دیگر کشورها نیز به صورت پراکنده از ما خریداری می کنند. در کشور ایران نیز 4 سال سابقه فروش پارچه داشته ایم اما امروز پس از گذراندن 1 سال از فاز تحقیقاتی و بازار سنجی مویرگی، به این نتیجه رسیده ایم که فروشگاه های زنجیره ای را برای دسترسی کل مردم ایران افتتاح کنیم.

اردال دنیز گفت: بازار ایران بسیار بازار وسیع و پویایی است، زیرا مردم ایران فهم بسیار بالایی در درک کیفیت دارند و محصولات ما را به راحتی با محصولات مشابه کل دنیا مقایسه می کنند و بسیار به روز هستند.

وی افزود: به دلیل استقبال بسیار خوب مردم ایران و حجم درخواست زیاد آنها، در حال برنامه ریزی هستیم که تا یک سال آینده نیاز مصرف ایران را در همین کشور تولید کنیم و به دلیل 3 امتیاز ویژه ایران در زمینه منابع انسانی ، مالیات مناسب و حمل و نقل آسان، بتوانیم پس از رفع نیاز بازار داخلی به کشور خودمان، یعنی ترکیه و دیگر کشورها نیز صادارت داشته باشیم.

اردال در پاسخ به این سئوال که اگر بروی محصولات شما "ساخت ایران" درج شود ، بازارهای خارجی چه عکس العملی خواهند داشت؟ گفت : در بازار جهانی مبحث اصلی پائین آوردن هزینه و بالا بردن کیفیت، محصول است و در صورت تحقق این دو اصل، دلیلی وجود ندارد هیچ کس با کالای ساخت ایران مشکلی داشته باشد.

مدیر عامل این شرکت در پایان تصریح کرد: مدیران مجموعه ما 4 سال است که به ایران سفر می کنند اما چند ماه گذشته مردم ایران را با هیجان و انرژی بیشتری دیده اند که این نکته باعث رغبت سرمایه گذار خارجی در یک کشور است.

در پایان این مراسم، نیما نیکنام مدیر عامل شرکت ایرانی حامی ورود این شرکت ترکیه‌ای به ایران، گفت : دلیل انتخاب و پیشنهاد ورود برند ترکیه‌ای به ایران شناخت محصول این کارخانه به دلیل داشتن ماشین آلات با تکنولوژی بسیار بالا در خط تولید و علاقه زیاد آنها به بازار ایران و نیز آمادگی آنها برای پایه ریزی تولید در کشور بود که ما مورد توجه این شرکت قرار گرفت.



وی افزود : همان طور که برای فروش ابتدا فاز تحقیقاتی لازم است، برای تولید نیز ابتدا باید ایجاد بازار کرد. نیکنام ضمن تشکر از حمایت مسئولان و نهادهای ذیصلاح که کار کمک‌های شایانی در حمایت از این شرکت در مقابل طرف ترک کرده اند، اظهارداشت: درصدد هستیم هر چه سریعتر بازار را به گونه ای فراهم کنیم که این سرمایه گذاری را به داخل ایران راه داده و شاهد اشتغال زایی و ارز آوری به کشور باشیم.

افتتاحیه این فروشگاه با حضور چهره های سرشناس هنرمندان ایرانی از جمله رامبد جوان، الناز شاکردوست ، سام درخشانی و ... صورت گرفت.

