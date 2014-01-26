به گزارش خبرنگار مهر، روح الله لطیفی در نشست خبری با اشاره به برگزاری دومین همایش توسعه حمل و نقل چند وجهی اظهار داشت: این همایش به منظور ارائه راهکارهایی در زمینه آسیب شناسی و بررسی مشکلات حمل و نقل چند وجهی برگزار می شود که خروجی آن لایحه ای از طرف دولت به مجلس خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به 72 هزار میلیارد دلار سهم تولید ناخالص داخلی است در دنیا است، گفت: سهم تجارت دنیا از این 72 هزار میلیارد دلار، 17 هزار و 700 میلیارد دلار مربوط به حمل و نقل است.

دبیر همایش توسعه حمل و نقل چند وجهی با اشاره به اینکه در کشور 700 میلیارد دلار حجم واردات است، گفت: به دلیل موقعیت استراتژیک ایران و عدم دسترسی چند کشور حاشیه به آب های آزاد، ایران می تواند به عنوان منطقه ترانزیتی عمل کند.

لطیفی با اشاره به اینکه گردش مالی منطقه اکو 582 میلیارد دلار است، اظهار داشت: مهمترین مشکل ما در حمل و نقل چند وجهی، معضل مدیریتی و ناهماهنگی است زیرا باید حمل و نقل در یک فرآیند کنار هم قرار بگیرد تا سرعت جابجایی بار و کیفیت جابجایی افزایش پیدا کند.

دبیر همایش توسعه حمل و نقل چند وجهی با بیان اینکه در کشور ما در قانونگذاری، در عملیات و در ساختار و زیرساخت ها مجزا عمل می شود گفت: تاکنون با وجود موقعیت های خاصی که کشور ما داشته از ظرفیت ترانزیت استفاده درستی نشده است. بنابراین در این همایش به دنبال این هستیم تا مشکلات حمل ونقل چند وجهی را شناسایی کنیم و با کنوانسیون های بین المللی تطبیق دهیم.

وی با اشاره به اینکه همچنان عملیات جابجایی بار به صورت سنتی در بنگاه های اقتصادی انجام می‌شود، افزود: هوشمند سازی کانتینرها، جابجایی بار و امانت داری باید در راس فعالیت های ما قرار بگیرد تا صاحبان کالا از شرایط بار و وضعیت آن اطلاع داشته باشند.

لطیفی با اشاره به اصلاح ساختار حمل و نقل چند وجهی اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا ساختار کشور را در حمل و نقل چندوجهی بازبینی کنیم زیرا یکی از اعتراضات بخش خصوصی این است که 18 نهاد درگیر ورود و خروج بار هستند و مشخص نیست که چه نهادی وظیفه مدیریت بار را برعهده دارد.

دبیر همایش توسعه حمل و نقل چند وجهی با اشاره به موضوع ساخت یا زیرساخت های حمل و نقل گفت: در کشور ما ریل، بندر، فرودگاه و جاده وجوددارد، اما به دلیل تعدد سازمان های تصمیم گیر هر کدام بر اساس نیازهای خود زیرساخت ها را تامین کردند بنابراین یک شکاف بزرگ در تامین زیرساخت‌ها داریم.

وی تصریح کرد: به طول مثال برای محور شرق یا کریدور جنوب- شمال توسعه بندر چابهار را در پیش داریم در حالیکه هنوز ریل به چابهار کشیده نشده است.

دبیر این همایش با تاکید بر توسعه ریلی در مسیر رشت- انزلی- آستارا گفت: یکی از مشکلات بزرگ ما گمرک است که به صورت سنتی فعالیت می کند و این موضوع موجب شده مدت زمان توقف کالا برای واردات بیش از 30 روز و صادرات بیش از 20 روز به طول بیانجامد که دو برابر مدت زمان کشورهای دیگر است.

لطیفی با بیان اینکه اغلب صاحبان کالا ترجیح می دهند کالاهای خود را از کشورهای حاشیه دریای خزر عبور دهند، گفت: با وجود مسافت بیشتر کشورهای شمال ایران صاحبان کالا ترجیح می دهند زمان کمتری را در گمرکات آنها سپری کنند.

دبیر همایش توسعه حمل و نقل چند وجهی با انتقاد از جانمایی برخی از بنادر خشک در کشور گفت: 12 بندر خشک داریم که برخی از آنها توجیه اقتصادی ندارند و برخی از جاها هم که توجیه دارند تبدیل به بندر خشک نشده اند.

لطیفی با اشاره به اینکه قصد داریم تا تشکیل انجمن حمل و نقل چند وجهی را پیگیری کنیم، اظهار داشت: با وجودی که محور حمل و نقل چند وجهی ریل است، اما در کشور فقط 5 درصد جابجایی بار از طریق ریل انجام می شود.

دومین همایش توسعه حمل و نقل چند وجهی و صنایع وابسته در شبکه تجارت ملی و بین المللی بیست‌وششم، بیست‌وهفتم و بیست‌وهشتم بهمن ماه در هتل المپیک تهران برگزار می شود.