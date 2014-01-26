9 پروژه آموزشی دهه فجر امسال در لرستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پور پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای فنی استان لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دهه فجر امسال 9 پروژه آموزشی، پرورشی، ورزشی و ... در استان لرستان به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اعتبار صرف شده برای اجرای این پروژه های آموزشی عنوان کرد: در مجموع 90 میلیارد ریال صرف اجرا و بهره برداری از این پروژه های آموزشی شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان بیان داشت: تا کنون بیش از سه هزار و 82 فضای آموزشی در استان لرستان در استان لرستان احداث شده است.

اسدی پور با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین ساختمانی در پروژه های آموزشی لرستان تصریح کرد: همچنین تلاش شده که این پروژه ها بر اساس معماری ایرانی - اسلامی در استان احداث شوند.

وی همچنین سبک سازی ساختمانها، رعایت مبحث 19، استفاده از انرژی خورشیدی و ... را از دیگر موارد مد نظر در احداث فضاهای آموزشی استان برشمرد.