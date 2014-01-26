  1. استانها
  2. لرستان
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

اسدی پور خبر داد:

9 پروژه آموزشی دهه فجر امسال در لرستان به بهره برداری می رسد

9 پروژه آموزشی دهه فجر امسال در لرستان به بهره برداری می رسد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان از بهره برداری از 9 پروژه آموزشی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پور پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای فنی استان لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دهه فجر امسال 9 پروژه آموزشی، پرورشی، ورزشی و ... در استان لرستان به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اعتبار صرف شده برای اجرای این پروژه های آموزشی عنوان کرد: در مجموع 90 میلیارد ریال صرف اجرا و بهره برداری از این پروژه های آموزشی شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان بیان داشت: تا کنون بیش از سه هزار و 82 فضای آموزشی در استان لرستان در استان لرستان احداث شده است.

اسدی پور با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین ساختمانی در پروژه های آموزشی لرستان تصریح کرد: همچنین تلاش شده که این پروژه ها بر اساس معماری ایرانی - اسلامی در استان احداث شوند.

وی همچنین سبک سازی ساختمانها، رعایت مبحث 19، استفاده از انرژی خورشیدی و ... را از دیگر موارد مد نظر در احداث فضاهای آموزشی استان برشمرد.

کد مطلب 2221780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها