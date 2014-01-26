۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۰

جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز یکشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز یکشنبه 875 هزار و 500 تومان، نیم سکه 441 هزارتومان، ربع سکه 265 هزارتومان و گرمی 175 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) 1270 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2945 تومان، هر یورو را 4035 تومان، هر پوند را 4865 تومان و هر درهم امارات را 808 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه یکشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 875500
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 875500
نیم سکه 441000
ربع سکه 265000
1 گرمی 175000
هرگرم‌طلای18عیار 89700
نوع ارز  
دلار آمریکا 2945
یورو 4035
پوند انگلیس 4865
درهم 808

 

