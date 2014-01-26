کرج میزبان هشتمین سمینار زنبور عسل/ دستاوردهای روز دنیا در حوزه زنبورداری بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اهمیت زنبور عسل به خصوص در حوزه گرده افشانی گیاهان، حوزه هاِی زراعی و باغی و نقش آن در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار کشور بر هیچ کس پوشیده است. از سویی دیگر فراورده های تولیدی زنبور عسل از قبیل عسل، ژله رویال، گرده گل و بره موم نیز در درمان بسیاری از بیماری ها تاثیر گذار است و از این منظر نیز اهمیت زنبور عسل و پرورش آن نمود بیشتری پیدا می کند.

اهمیت این حشره تا بدان جا است که سوره ای در قرآن کریم به نام "نحل" به این حشره اختصاص داده شده است و در آیات 68 و 69 این سوره مبارک به زنبور عسل وحی می شود که در کوه ها و درختان منزل گیرد و سپس از گل ها و گیاهان استفاده کند تا از درون شکم آن شهدی به رنگ های مختلف تولید شود که در آن شهد شفایی است برای مردم.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت امور تولیدات دامی وزرات جهاد کشاورزی در سال 91 از حدود پنج میلیون 600 هزار کلنی موجود در کشور حدود 71 میلیون 142 هزار کیلو گرم عسل تولید شده است و این آمار رو به افزایش است.

آشنایی با دستاوردهای روز دنیا در سمینار پژوهشی

نعمت الله اسدی کارشناس ارشد زنبور عسل موسسه علوم دامی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت زنبور عسل از برگزاری هشتمین سمینار پژوهشی زنبور عسل کشور در موسسه علوم دامی خبر داد و اظهار داشت: این سمینار با همکاری موسسه علوم دامی کشور، انجمن زنبور عسل ایران، اتحادیه سراسری زنبور داران ایران زمین و چند نهاد دیگر نهم و دهم بهمن ماه جاری در موسسه علوم دامی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این سمینار پژوهشی گفت: آشنایی با دستاوردهای روز علمی دنیا در حوزه زنبور عسل، بحت و تبادل نظر بین تولیدکنندگان، محققان و پژوهشگران و همچنین ارائه راهکارهایی جهت توسعه هرچه بیشتر حرفه زنبور داری کشور از جمله مهمترین اهدافی است که برای برگزاری هشتمین سمینار زنبور عسل در نظر گرفته شده است.

ارائه 70 مقاله به صورت پوستر و سخنرانی

رئیس اداره امور روابط عمومی و امور بین الملل موسسه علوم دامی کشور ادامه داد: بیش از 115 مقاله علمی پژوهشی به دبیرخانه این سمینار در حوزه های تغذیه زنبور عسل، مدیریت پرورش، آفات و بیماری ها، اصلاح نژاد و گرده افشانی گیاهان ارسال شده است که از این تعداد 70 مقاله جهت ارائه به صورت پوستر و سخنرانی در سمینار پذیرفته شده است.

اسدی با بیان اینکه همزمان با برگزاری این سمینار مجمع عمومی زنبور عسل ایران با حضور اعضای پیوسته انجمن برگزار خواهد شد، گفت: دکتر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و اموزش کشاروزی، دکتر رکنی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و تنی چند از مسئولان کشوری و استانی در مراسم افتتاحیه این سمینار حضور خواهد داشت.

وی در خصوص فعالیت های موسسه علوم دامی کشور در حوزه زنبور عسل نیز اظهار داشت: پرورش ملکه های اصلاح شده، استفاده از فرآورده های مختلف زنبور عسل، استفاده از تکنولوژی های نو در طرح ها و .... از جمله فعالیت هایی است که در موسسه به صورت گسترده انجام می شود.