شهروندان محمدیه با نحوه تفکیک زباله از مبداء آشنا می شوند

ایرج زاهدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فاز یک زباله از مبدا در شهر محمدیه اظهارداشت: این طرح با هدف حفظ محیط زیست، ارتقاء فرهنگ شهروندی، جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی و شهری و برگشت این سرمایه به چرخه اقتصادی، کاهش هزینه های مدیریت پسماند و ایجاد زمینه اشتغال اجرایی می شود.



وی تصریح کرد: در همین راستا آموزشگران مجرب و آموزش دیده با لباس متحدالشکل و همراه داشتن کارت شناسایی معتبر با مراجعه به درب منازل شهروندان محدوده طرح، علاوه بر آموزش و اطلاع رسانی چهره به چهره در خصوص اجرای این طرح، به توزیع بسته های ویژه آموزشی شامل بروشور، برنامه زمانبندی و مخازن پلاستیکی ویژه تفکیک پرداخته و پس از آموزش، کد اشتراک به شهروندان ارائه دادند.



این مسئول بیان کرد: این کد اشتراک به منظور ارتباط مستقیم با شهروندان این منطقه در شهرداری ثبت و پیگیری شده و نشان دهنده منطقه، کوچه و پلاک تحویل گیرنده مخزن بوده و برای شناسایی خانواده های مشارکت کننده در بخش تفکیک پسماند از مبدا در نظر گرفته شده است.



وی افزود: راه اندازی سامانه پیامکی در راستای ارتباط شهروندان با طرح از دیگر اقدامات انجام شده است که برای اولین بار در سطح استان و کشور در محمدیه اجرایی شده است در این طرح شهروندان می توانند در صورت نیاز به تخلیه مخزن زودتر از برنامه زمانبندی کد مخزن خود را به شماره اعلام شده پیامک کنند، نصب gps بر روی خودروهای جمع آوری، تجهیز خودروها به اتاقک ویژه و استفاده از طرح ها و شعارهای آموزنده از دیگر ویژگی های این طرح در شهر محمدیه است.



زاهدپور، ایجاد ایستگاههای ثابت اطلاع رسانی و جمع آوری پسماند خشک، راه اندازی ایستگاه سیار شهروندی در بازارچه های محلی و توزیع محصولات فرهنگی و آموزشی، نصب مخازن ویژه جمع آوری ویژه پسماند خشک معابر، توزیع مخزن کارتن پلاست در ادارات و مراکز تجاری، راه اندازی سامانه خرید تلفنی ضایعات، آموزش و توزیع مخزن در مدارس و مهدکودک ها و راه اندازی اتوبوس بازیافت را از جمله برنامه های در دست اقدام در راستای اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر محمدیه عنوان کرد.



شهردار محمدیه در پایان از شهروندان خواست نهایت همکاری را با عوامل اجرای طرح داشته باشند تا برای داشتن شهری زیبا و نمونه گام برداریم.