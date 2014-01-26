2 میلیون و 350هزار واحد مسکونی مهر در کشور وجود دارد/ افتتاح 175 هزار واحد تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی ظهر یکشنبه و پس از اتمام جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 315 هزار واحد مسکن مهر در کشور به بهره برداری رسیده که 70 هزار از این واحدهای افتتاحی طی شش ماه اخیر بوده است.



وی یادآور شد: در حال حاضر نیز کار سفت کاری 75 هزار واحد مسکونی در کشور تمام شده و مراحل ساخت 900 هزار واحد دیگر نیز به اتمام رسیده است.

مجموع پروانه های صادره برای واحدهای مسکن مهر در کشور را دو میلیون و 300 هزار فقره عنوان و با بیان اینکه تاکنون کار ساخت دو میلیون واحد مسکونی از حد اجرای سقف نیز فراتر رفته است و سفت کاری یک میلیون و 870 هزار واحد دیگر نیز به پایان رسیده از اتمام نازک کاری 640 هزار واحد مسکونی مهر خبر داد.

مهرآبادی خاطرنشان کرد: از ابتدای آغاز ساخت پروژه های مسکن مهر تاکنون یک میلیون و 50 واحد به افتتاح و بهره برداری رسیده است و در حال حاضر نیز 175 هزار واحد آماده افتتاح داریم که تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی همچنین از شناسایی 15 استان پیشرو در بحث مسکن مهر خبر داد و گفت: اگر همکاری های لازم صورت گیرد و تمام دستگاه هایی که در گیر این پروژه ها هستند وظایف خود را به خوبی انجام دهند عمایت ساخت پروژه های مسکن مهر در این استان ها تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اتمام هرچه سریعتر پروژه های مسکن مهر، خاطرنشان کرد: این پروژه یکی از عظیم ترین پروژه های عمرانی کشور است و خانواده های زیادی نیز منتظرر اقدام دولت برای راه اندازی و بهره برداری هرچه سریعتر از این پروژه ها هستند.

مهرآبادی از نبود امکانات زیربنایی در برخی از پروژه های مسکن مهر انتقاد کرد و گفت: برای تکمیل زیرساختهای مورد نیاز با مسوولان مربوطه از جمله تامین آب، برق، گاز و فاضلاب هماهنگی های لازم انجام شده تا آن ها نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنند.

وی در ادامه افزود: هم اکنون متقاضیان بیش از 65 هزار واحد مسکن مهر آورده خود را به طور کامل پرداخت نکرده اند و این سبب شده برخی پروژه ها در ادامه کار خود با مشکلاتی مواجه شوند.

به گفته مهرآبادی برای تکمیل پروژه های مسکن مهر 60 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که از این مبلغ 47 هزار و 600 میلیارد تومان تخصیص یافته اما فقط 43هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.



قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: مقرر است با موافقت بانک مرکزی، بانک مسکن در مدت سه سال از محل باز پرداخت اقساط مسکن مهر تا 50 هزار میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه ها پرداخت کند.

نماینده تام الاختیار وزارت راه و شهر سازی در امر مسکن مهر، به این پروژه در استان کرمانشاه نیز اشاره کرد و گفت: سهمیه این استان نزدیک به 60 هزار واحد مسکونی است که تاکنون 18 هزار واحد آن به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده است.

مهرآبادی همچنین از روند پیشرفت کلی پروژه های مسکن مهر کرمانشاه ابراز رضایت کرد و گفت: با برنامه ریزی های به عمل آمده و اقدامات صورت گرفته، سه هزار واحد تا پایان سال در استان کرمانشاه آماده افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

وی در خصوص وام مسکن مهر نیز گفت: تاکنون برای هر واحد سه میلیون تومان وام به متقاضیان پرداخت می شد که در کارگروه مسکن کشور پیشنهاد شده این رقم به پنج میلیون تومان افزایش یابد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در ادامه از مراحل نهایی طرح مسکن اجتماعی که از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است، خبر داد.

وی افزود: برای این منظور از سوی وزیر راه و شهرسازی کارگروهی تشکیل شده و آیین نامه ای نیز در همین راستا و برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و دو دهک اول جامعه در دست تدوین است.

مهرآبادی گفت: در این طرح، دولت زمین را با نرخ منطقی در اختیار سازمان های غیردولی مانند شهرداری ها، تامین اجتماعی، کمیته امداد و خیرین قرار می دهد و آنها نیز پس از ساخت واحدها، به اجاره 10 ساله اقشار ضعیف در خواهند آورد.

وی گفت: چنانچه در ساخت این واحدهای مسکونی اجتماعی، حمایت و کمک دولت وجود داشته باشد، امکان افزایش مدت اجاره تا 15 سال نیز وجود دارد.