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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۵

در کهگیلویه و بویراحمد/

مرحله استانی مسابقات دانش آموزان پسر ویژه دهه مبارک فجر آغاز شد

مرحله استانی مسابقات دانش آموزان پسر ویژه دهه مبارک فجر آغاز شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: مرحله استانی مسابقات ویژه دهه مبارک فجر دانش آموزان پسر کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح این مسابقات گفت: دراین مسابقات 150دانش آموز پسردوره متوسطه از سراسر استان شرکت می کنند.

حمید زرافشان افزود: این دانش آموزان به مدت دو روز  از شهرهای یاسوج، گچساران، چرام، دهدشت، بهمئی، لنده، دیشموک و دانش آموزان عشایری باهم رقابت می کنند.

وی تصریح کرد: برگزیدگان این مسابقات به عنوان نماینده دانش آموزان استان در مسابقات کشوری در اصفهان شرکت خواهند کرد.

زرافشان افزود: این مسابقات درسالن های پوریای ولی و تختی در مجموعه شهید صیاد شیرازی یاسوج برگزار می شوند.

وی با بیان اینکه جامعه ای که روح ورزش برآن حاکم باشد سالم است، اظهار داشت: روش قهرمانی باید در رفتار و کردار همه دانش آموزان تجلی یابد.

کد مطلب 2221788

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