دهه فجر 11 پروژه بخش راه و شهرسازی در کرمانشاه به بهره برداری می رسد/ افتتاح 13 کیلومتر راه روستایی

حسین فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تمام توان خود را به کار گرفته است که پروژه های نیمه تمام باقی مانده در این استان را در کمترین زمان ممکن به پایان برساند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه هنوز ساخت برخی از پروژه های مسکن مهر باقی مانده است، گفت: اولین اولویت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، به پایان رساندن پروژه هایی است که بیشترین پیشرفت فیزیکی دارند، زیرا از یک طرف هم این پروژه ها از استهلاک زمانی در بخش مصالح و خدمات عقب نمی مانند و هم ترتیب و اولویتها را رعایت کرده ایم.

فدایی افزود: در چند سال گذشته وضعیت مسکن مهر در این استان مناسب نبود، ولی از مدتی پیش روند کار سرعت پیدا کرده است و این اداره کل بیشتر پروژه های مسکن مهری که زیر نظر خود دارد را تکمیل کرده و تحویل متقاضیان داده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه بیان داشت: در برخی از شهرستانها عملیات ساخت برخی از پروژه ها با مشکلات روبرو بوده است که شناسایی و رفع مشکلات این طرحها در دستور کار این اداره کل قرار گرفته اند.

فدایی در ادامه به وضعیت پروژه راه آهن کرمانشاه اشاره کرد و گفت: بی شک برای اتمام این پروژه ملی باید اعتبارات لازم تزریق شود زیرا اگر بخواهیم اعتبارات را به صورت تدریجی و قطره چانی تزریق کنیم این برنامه تا سالهای خیلی زیادی به طول خواهد انجام، پس از وزارتخانه و همچنین استاندار کرمانشاه درخواست داریم که در انجام این مهم ما را یاری کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ساخت 200 کیلومتر از راههای روستایی توسط این اداره کل در حال انجام است، ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه برای ارتقا جایگاه این استان در بحث راههای روستایی برنامه های مدون بسیاری را تدارک دیده است و به همین منظور رایزنی های بسیاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه با محمد رزم انجام گرفته است.

فدایی بیان داشت: چندی پیش نیز با این نماینده مجلس از وضعیت راههای برخی از روستاهای استان کرمانشاه بازدید داشته ایم و در جریان مراحل پیشرفت این طرحها قرار گرفته ایم.

وی افزود: در این بازدید از راه روستايي منطقه سرفيروزآباد و جاده "كريان" به "مله سرخ" بطول 21 كيلومتر و "سراب سرين" بطول 15كيلومتر بررسی های لازم بعمل آمد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تاکید کرد: قرارداد اين محورها با اعتباري بالغ بر 10 ميليارد تومان منعقد شده است که عملیات آسفالت این طرحها از اردیبهشت سال آینده اجرا خواهد شد.

فدایی به برنامه های این اداره کل در دهه فجر امسال اشاره داشت و گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در دهه مبارک فجر امسال، 11 پروژه را برای افتتاح در دستور خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه این پروژه ها، عمرانی هستند، بیان داشت: این پروژه ها شامل اجرای فاز نهایی کنار گذر سرپل ذهاب، بهسازی و آسفالت راه اصلی در شهرستان های صحنه به بیستون و گیلانغرب، احداث تقاطع همسطح و غيرهمسطح در سه راهي كمربندي اسلام آبادغرب به ايلام و بلوردي كرمانشاه هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه افزود: همچنین در این ایام الله بیش از 13.5 کیلومتر راه روستایی در سطح استان کرمانشاه افتتاح و به بهره برداری می رسد.

فدایی در پایان اظهار داشت:‌ برای اجراي اين پروژه ها اعتباري افزون بر 88 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزينه شده است.