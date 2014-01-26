اجرای برنامه کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسام فیصل هماهنگ‌ کننده سوانح بین‌المللی صلیب سرخ روز یکشنبه در سمینار کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران در مناطق شهری گفت: بلایا در سطح دنیا و از جمله ایران در حال افزایش است به طوریکه طی 30 سال اخیر، زمین‌لرزه و سیلاب در ایران افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: ما باید در این زمینه رویکردی ادغام‌یافته داشته باشیم و مسئولان را ترغیب کنیم تا مدیریت یکپارچه‌ای را برای کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران داشته باشند.

حسام فیصل اشاره به اینکه توسعه شهری باید جزو برنامه‌های مدیریت بحران قرار گیرد، افزود: برای سال 2014 میلادی برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا تیم‌های ویژه‌ای در مناطق شهری بتواند هنگام بحران پاسخگو باشد، چرا که پیشگیری و آماده‌سازی قبل از حادثه اهمیت بسیاری دارد.‌

وی گفت: در همین راستا تهران به عنوان نماینده منطقه منا جزو یکی از 5 شهری انتخاب شده که برنامه کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران با همکاری فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در آن اجرا می‌شود چرا که معتقدیم هلال احمر ایران آمادگی خوبی برای مقابله با حوادث دارد.

در ادامه این نشست محمدی عراقی معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال احمر ایران نیز گفت:‌ برنامه جهانی کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران در مناطق شهری از بهمن‌ سال گذشته مورد توافق جمعیت هلال احمر ایران و فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر قرار گرفت و بناست تا این برنامه در 5 شهر منتخب سراسر دنیا به صورت آزمایشی اجرا شود.

وی افزود: جمعیت هلال احمر ایران این برنامه را با ابتکار خود در دستور کار قرار داد که موافقت فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های ملی را نیز در پی داشت.

برنامه مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری حوادث و بلایا در 5 شهر منتخب فدراسیون شامل تهران به عنوان نماینده خاورمیانه و شمال آفریقا، نایروبی در افریقا،‌جاکارتا در آسیا و اقیانوسیه، ایروان در اروپا و توگو و جیگالپا در منطقه آمریکا اجرا می‌شود.