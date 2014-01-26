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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۳۰

یونسی:

نیازمند همدلی در استان مازندران هستیم

نیازمند همدلی در استان مازندران هستیم

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران تاکید کرد: امروز نیر همانند شرایط دوران دفاع مقدس باید همدل و هم جهت باشیم و از حاشیه ها بپرهیزیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یونسی پیش از ظهر یکشنبه در نشست روابط عمومیهای مازندران گفت: استان در حوزه های مختلف نیازمند کار و جدیت است و روحیه جهادی می خواهد.

وی اظهار داشت: ما تحت هیچ شرایبطی به دنبال حاشیه پردازی نیستیم و باید همدل و همفکر باشیم و باید استان را به سمت هم افزایی پیش بریم.

وی عنوان کرد: اگر خواهان توسعه استان و آسایش و آرامش مردم هستیم، هیچ راهی جز همبستگی نداریم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به اینکه انتقاد خوب و سازنده علاوه بر اینکه تلنگری به مسئولان است، سبب توسعه می شود، گفت: انتقاد سازنده سبب تشخیص راه می شود و باید با منتقد منصف درست برخورد کرد.

یونسی افزود: همه مجموعه استان باید به سمت توسعه متوازن تلاش کنند و راهی جز تلاش در حوزه و چارچوب قوانین نداریم.

وی افزود: باید روح قانونگرایی در مجموعه بیش از گذشته افزایش یابد و از همه ظرفیتها برای رسیدن به این هدف باید استفاده کرد.

وی از روابط عمومی به عنوان تجلی تلاش مجموعه سازمانی یاد کرد و گفت: روابط عمومی جلوگر اعمال سازمان ها هستند و باید در این راستا تلاش داشته باشند.

احمد مظفری مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران نیز گفت: روابط عمومی باید کارایی و عملکرد نظام اسلامی را تبیین و رسالتهای دوران انقلاب را به نسل های جوان منتقل کنند.

وی اظهار داشت: ضمن امید آفرینی و امید بخشی، نقش ولایت فقیه و رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری را در شکل گیری و تداوم انقلاب به مردم ارائه کنیم.

وی عنوان کرد: خلاقیت و ابتکار را در ارائه برنامه های دهه فجر مورد توجه قرار گیرد و با بیان شفاف عملکرد نظام، شور، نشاط و امید را در جامعه گسترش دهیم.

یونسی گفت: از ظرفیت عظیم رسانه برای نمایش کارآمدی نظام حداکثر استفاده کنیم و اگر اطلاع رسانی و اطلاع ریابی دو وظیفه مهم روابط عمومی است، ضمن اطلاع رسانی به بحث افکار سنجی توجه بهینه داشته باشند.

کد مطلب 2221794

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