برنامه های جشن عبادت دانش آموزان در حرم شاهچراغ(ع) اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی مظفری در این رابطه گفت: جشنهای عبادت امسال با بهره جستن از توصیه های تولیت آستان مقدس آیت الله سید محمد مهدی دستغیب ، تصمیمات شورای کودکان و نوجوانان و مدیریت کودک ونوجوان برای پنجمین سال متوالی با حضور نوجوانانی که به سن تکلیف رسیده اند، برگزار می شود.

وی اضافه کرد: مراسم بزرگ جشن عبادت دانش آموزان مدارس شیراز تحت عنوان "عزت و شکوه بندگی" صبح و عصر در تالار اجتماعات شهیدآیت الله سید عبدالحسین دستغیب برگزار می شود.

معاون نشر و توسعه فرهنگ اسلامی با اعلام اینکه در دی ماه سال جاری بیش از دوهزار نفر دختر در جشنهای عبادت شرکت کرده اند، اظهار داشت: در سال گذشته جمعاً بالغ بر 23 هزار دختر و پسر در این جشنها شرکت کردند که انتظار می رود امسال بیش از 25 هزار نفر در جشنهای عبادت شرکت کنند.

مظفری برنامه های اجرایی مراسم جشن عبادت را که طی مدت دو ماه از در آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) با شرکت دختران و پسران برگزار می گردد بدین شرح اعلام کرد:زیارت حرم های مطهر حضرات سید میراحمدبن موسی(ع) و سید میرمحمدبن موسی(ع) ، آشنایی دانش آموزان با فضایل و شخصیت سیدالسادات الاعاظم حضرت شاهچراغ(ع) از طریق استماع و سخنرانی کارشناسان، اجرای برنامه حرم شناسی ، همخوانی سوره کوثر ، اجرای دکلمه، اجرای نمایش عروسکی ، اجرای سرود دسته جمعی و اقامه نماز شکر.

برای اولیای دانش آموزان نیز همایش هایی آموزشی تحت عنوان تربیت فرزندان با همکاری مرکز مشاوره و راهنمایی در تالار کوثر آستان مقدس برگزار خواهد شد. اهدای بسته های تبرکی ، بازدید از موزه و کتابخانه حرم مطهر نیز از دیگر برنامه های تدوین شده برای آنها می باشد

بهترین راه رسیدن انسانها به خداوند،دعا وپناه بردن به ذات اقدس الهی است

آیت الله سید محمدمهدی دستغیب در جلسه هفتگی درس اخلاق که در رواق دارالعباده حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزارشد، بهترین راه رسیدن انسانها به خداوند متعال را دعا و پناه بردن به ذات اقدس الهی عنوان کردند.

تولیت آستان مقدس با اشاره به اینکه نقش پیامبران در زمانهای مختلف رهایی انسانها از گمراهی آنان توسط شیطان بوده، نفس اماره را بزرگترین خطر اعلام کرد.

وی گفت: همه باید مواظب شیطان که در کمین است باشیم و با استعانت به خداوند، ذکر قرآن وخواندن دعا خود را از دامهای شیطان برهانیم.

آیت الله دستغیب با ذکر احادیثی به دعاهای حضرت علی(ع) در پناه بردن به خداوند اشاره کرد و گفت: این امام همام هرچند می دانستند که مورد عنایت خداوند هستند و خداوند ایشان را دوست می دارد ولی هیچگاه از ذکردعا به پیشگاه خداوندو استغاثه بدرگاه احدیت فارغ نبودند و دیگر ائمه نیز چنین بودند.

در این نشست جمعی از طلاب دروس حوزوی و کارکنان آستان مقدس حضور داشتند و از بیانات تولیت آستان مقدس بهره گرفتند.