باید قدر انقلاب اسلامی را بدانیم/ ولایت فقیه بخشی از ولایت ائمه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار فرماندار، امام جمعه و مدیران و فرزندان ایثارگر شهرستان قرچک اظهار داشت: خداوند راستگویانی را دوست دارد که به خدا و رسول خدا ایمان دارند و به شک و شبهه نمی‌افتند و آنها همان مومنان هستند.

وی با بیان اینکه ولایت فقیه بخشی از ولایت ائمه است، تأکید کرد: باید همواره وحدت خود را حفظ کنید و همواره پیرو رهبری و مراجع تقلید باشید تا ‌دشمن نتواند کاری انجام دهد.

استاد برجسته حوزه با بیان این که اگر در جامعه نیازی به نیروی انسانی باشد، افراد با ایمان کمک می‌کنند، عنوان کرد: کسانی که به ظاهر ایمان دارند هنگامی که نیاز است در جایی مال یا جان خود را فدا کنند لنگان بوده اما کسانی که ایمان دارند در راه خدا جهاد کرده و هر جا نیاز باشد از جان و مال خود می‌گذرند.

آیت الله علوی گرگانی تصریح کرد: پس از 35 سال که از انقلاب اسلامی می‌گذرد کشورمان استقلال داشته و زیر سایه ولایت فقیه است.

وی اضافه کرد: امروز کشور در دست مردم انقلابی است و با استقلال می‌توان این نعمت بزرگ خدا، انقلاب اسلامی را حفظ کرد و این را نیز بدانیم که اگر قدر آن را ندانیم طبق گفته خداوند نعمت از ما گرفته می‌شود.

این مرجع تقلید شیعیان افزود: اگر انسان قدر نعمت را نداند خداوند آن نعمت را می‌گیرد و عذاب کفران بسیار سخت است.

وی بیان کرد: امروز مملکت در دست شما است و شخص دیگری همچون گذشته نمی‌تواند بر کشور مسلط شده و دستور دهد و اگر متحد و پیرو خط رهبری باشیم هیچکس نمی‌تواند این نعمت را از ما بگیرد.

آیت الله علوی گرگانی عنوان کرد: دیدار شما با مراجع تقلید و حضور در شهر مذهبی و اجتهاد قم نشان از تدین و مذهبی بودن شهرستان قرچک است و توفیق روز افزون شما را از خداوند خواهانم.

وی ابراز داشت: امید است جزو دسته ای باشیم که ایمان واقعی داشته و در راه خدا جهاد کرده تا به جامعه کمک کنیم و مطیع رهبری بوده و شما نیز در شهرستان قرچک قدر جوانان را بدانید.