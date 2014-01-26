بررسی مشکلات آلودگی هوا و ریزگردها در کنگره بین المللی حوادث و بلایا

به گزارش خبرنگار مهر، علی محرابی توانا در خصوص نقش کمیته بهداشت در ششمین کنگره حوادث و بلایا، گفت: این کنگره دارای کمیتههای مختلفی از جمله بهداشت، درمان، پرستاری، توانبخشی،امداد و نجات، پدافند زیستی، آموزش و پژوهش و مدیریت است.
وی ادامه داد: کمیته بهداشت نیز یکی از فعالترین بخشهای مدیریت بحران در حوادث و بلایا بوده و توانسته نظر تعداد زیادی از اندیشمندان، پژوهشگران را جلب کند و سخنرانی های جامع و مقالات کامل و اثرگذاری را ارائه دهند.
رئیس کمیته بهداشت ششمین کنگره بینالمللی حوادث و بلایا تصریح کرد: اندیشمندان حوزه بهداشت، با ارائه مقاله ها و پنلهای تخصصی به تقویت هرچه بیشتر این کنگره میپردازند. بیش از 60 مقاله از اندیشمندان حوزه بهداشت، مرتبط با این حوزه دریافت کرده ایم که برخی به صورت سخنرانی و برخی به صورت پوستر ارائه خواهد شد و پس از پایان برگزاری به بهترین مقاله نیز جوایزی از سوی دبیر کنگره تعلق میگیرد.
محرابی توانا افزود: در حوادث و بلایای طبیعی بعد از امدادرسانی و نجات مجروحین، اولین بحث موضوع بهداشت (محیط زیست، تغذیه و...)، پیشگیری از بیماریهای واگیردار و غیرواگیردار و واکسیناسیون است تا افراد کمترین آسیب را از ناحیه عدم رعایت موازین بهداشتی ببینند.
وی گفت: به دلیل اهمیت موضوع بهداشت، حدود 6 پنل شامل سخنرانی های جامع و دو کارگاه تخصصی برای این کنگره ارزشمند تدارک دیده ایم که در 16 تا 18 بهمن ماه جاری در سالن همایشهای رازی برگزار می شود. در این کنگره بیشترین تمرکز بر پنل ها و کارگاههای تخصصی است و از اساتیدی دعوت خواهد شد که در این حوزه ها کار کرده اند.
محرابی توانا در ارتباط با افراد شاخص و بزرگان دعوت شده به کنگره گفت: هم اکنون یکی از بزرگترین مشکلات موجود آلودگی هوا و ریزگرد و غبارهاست و پنل های ما نیز به این امر اختصاص دارد.
وی افزود: احمد عاملی استاد بهداشت و محیط زیست دانشگاه تهران در پنل ما حضور خواهند یافت و درخصوص مسئله آلودگی هوا به بحث و بررسی خواهند پرداخت.
محرابی توانا گفت: در پنل اول (16 بهمن ماه)، چگونگی پیشگیری از اثرات ریزگرد و غبارها بر روی سلامتی انسان و موضوعاتی از این قبیل بررسی می شود. در پنل دوم (17 بهمن)، موضوع حوادث و سوانح رانندگی توسط دکتر سوری، استاد دانشگاه شهید بهشتی که از میان پلیس های راهور و سازمان های دخیل در کاهش حوادث و سوانح رانندگی است، بررسی می شود. این موضوع مهم است چرا که متأسفانه بین 26 هزار تا 30 هزار نفر از جمعیت کشورمان سالانه بر اثر حوادث رانندگی از بین میروند.
وی تأکید کرد: حوادث رانندگی موضوعی است که نیاز به بحث و مشارکت جمعی دارد لذا همه سازمانها باید همکاری کرده تا فرهنگ عمومی در این زمینه افزایش پیدا کند. بهداشت جزء شاکله مجموعه ای محسوب میشود که به سلامت مردم توجه میکند و باید پیش از به وجود آمدن حادثه و پس از به وجود آمدن آن حضور متولیان بهداشت قطعی باشد. برای مثال منابع آب و غذا را سالم سازی و محیط زیست را عاری از آلودگی کند و چنانچه حادثه ای هم رخ داد با نگاه بهداشتی بتوانیم اثرات مخرب ناملایمات طبیعی و غیرطبیعی را بر روی سلامت انسان به حداقل برسانیم.
نظر شما