بررسی مشکلات آلودگی هوا و ریزگردها در کنگره بین المللی حوادث و بلایا

به گزارش خبرنگار مهر، علی محرابی توانا در خصوص نقش کمیته بهداشت در ‏ششمین کنگره حوادث و بلایا، گفت: این کنگره دارای کمیته‌های مختلفی از جمله بهداشت، درمان، پرستاری، ‏توانبخشی،امداد و نجات، پدافند زیستی، آموزش و پژوهش و مدیریت است.

وی ادامه داد: کمیته بهداشت نیز یکی از فعال‌ترین بخشهای مدیریت بحران در حوادث و بلایا بوده و توانسته نظر تعداد زیادی از ‏اندیشمندان، پژوهشگران را جلب کند و سخنرانی های جامع و مقالات کامل و اثرگذاری را ارائه دهند‎.‎

رئیس کمیته بهداشت‏ ششمین کنگره بین‌المللی حوادث و بلایا تصریح کرد: اندیشمندان حوزه بهداشت، با ارائه مقاله ها و پنلهای تخصصی به تقویت هرچه بیشتر این کنگره ‏می‌پردازند. بیش از 60 مقاله از اندیشمندان حوزه بهداشت، مرتبط با این حوزه دریافت کرده ایم که برخی به صورت ‏سخنرانی و برخی به صورت پوستر ارائه خواهد شد و پس از پایان برگزاری به بهترین مقاله نیز جوایزی از سوی دبیر کنگره تعلق می‌گیرد.

محرابی توانا افزود: در حوادث و بلایای طبیعی بعد از امدادرسانی و نجات مجروحین، اولین بحث موضوع بهداشت ‏‏(محیط زیست، تغذیه و...)، پیشگیری از بیماریهای واگیردار و غیرواگیردار و واکسیناسیون است تا افراد کمترین ‏آسیب را از ناحیه عدم رعایت موازین بهداشتی ببینند‎.‎

وی گفت: به دلیل اهمیت موضوع بهداشت، حدود 6 پنل شامل سخنرانی های جامع و دو کارگاه تخصصی برای این ‏کنگره ارزشمند تدارک دیده ایم که در 16 تا 18 بهمن ماه جاری در سالن همایشهای رازی برگزار می شود. در ‏این کنگره بیشترین تمرکز بر پنل ها و کارگاههای تخصصی است و از اساتیدی دعوت خواهد شد که در این حوزه ها ‏کار کرده اند‎.‎

محرابی توانا در ارتباط با افراد شاخص و بزرگان دعوت شده به کنگره گفت: هم اکنون یکی از بزرگترین ‏مشکلات موجود آلودگی هوا و ریزگرد و غبارهاست و پنل های ما نیز به این امر اختصاص دارد‎.‎

وی افزود: احمد عاملی استاد بهداشت و محیط زیست دانشگاه تهران در پنل ما حضور ‏خواهند یافت و درخصوص مسئله آلودگی هوا به بحث و بررسی خواهند پرداخت‎.‎

محرابی توانا گفت: در پنل اول (16 بهمن ماه)، چگونگی پیشگیری از اثرات ریزگرد و غبارها بر روی سلامتی انسان و ‏موضوعاتی از این قبیل بررسی می شود. در پنل دوم (17 بهمن)، موضوع حوادث و سوانح رانندگی توسط دکتر ‏سوری، استاد دانشگاه شهید بهشتی که از میان پلیس های راهور و سازمان های دخیل در کاهش ‏حوادث و سوانح رانندگی است، بررسی می شود. این موضوع مهم است چرا که متأسفانه بین 26 هزار تا 30 ‏هزار نفر از جمعیت کشورمان سالانه بر اثر حوادث رانندگی از بین می‌روند‎.‎

وی تأکید کرد: حوادث رانندگی موضوعی است که نیاز به بحث و مشارکت جمعی دارد لذا همه سازمانها باید همکاری کرده تا فرهنگ عمومی در این زمینه افزایش پیدا کند. بهداشت جزء شاکله مجموعه ای محسوب ‏می‌شود که به سلامت مردم توجه می‌کند و باید پیش از به وجود آمدن حادثه و پس از به وجود آمدن آن حضور ‏متولیان بهداشت قطعی باشد. برای مثال منابع آب و غذا را سالم سازی و محیط زیست را عاری از آلودگی کند و ‏چنانچه حادثه ای هم رخ داد با نگاه بهداشتی بتوانیم اثرات مخرب ناملایمات طبیعی و غیرطبیعی را بر روی سلامت ‏انسان به حداقل برسانیم.