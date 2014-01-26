به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوضپور صبح یکشنبه در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغهها و اولویتهای مسئولان توجه به مسئله اشتغال است که در حال حاضر با جدیت دنبال میشود و لازم است که از همه ظرفیتها استفاده شود.
وی با اشاره به تلاشهای صندوق مهر امام رضا(ع) در زمینه ایجاد اشتغال تصریح کرد: همه بانکها باید از همه ظرفیت ها برای ایجاد اشتغال استفاده کنند و همکاری لازم را در این راستا داشته باشند.
معاون برنامه ریزی استاندار بوشهر با اشاره به بیکاری تعداد زیادی از فارغالتحصیلان، خاطرنشان ساخت: این میزان بیکاری فارغالتحصیلان بیانگر این موضوع است که وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان مناسب نیست.
وی با بیان اینکه باید با ایجاد رشتههای کاربردی زمینه مهارت افزایی بیشتر فارغالتحصیلان فراهم شود، تاکید کرد: باید بین ظرفیتها و نیازهای شغلی استان با رشتههای دانشگاهی تناسب ایجاد شود و در رشتههای تحصیلی دانشگاههای استان بوشهر بازنگری شود.
لزوم تلاش برای افزایش مهارت فارغالتحصیلان
عوضپور بر لزوم تلاش برای افزایش مهارت فارغالتحصیلان تاکید کرد و ادامه داد: فارغالتحصیلان فاقد مهارت زیادی در سطح استان داریم که وضعیت شغلی مناسبی ندارند و باید تدابیر لازم برای مهارتافزایی آنها اندیشیده شود.
وی اضافه کرد: سهمیه اشتغال استان بوشهر امسال 16 هزار فرصت شغلی است که باید با استفاده از ظرفیتهای استان در راستای ایجاد این میزان اشتغال تلاش شود.
معاون برنامه ریزی استاندار بوشهر با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی برای آشنایی بیشتر مدیران از ظرفیت صندوق توسعه ملی در استان بوشهر طی هفته آینده، تاکید کرد: این صندوق ظرفیتهای بسیار خوبی در زمینه اشتغال است.
وی ادامه داد: بهمنظور توسعه و اجرای طرحهای سد سازی در استان بوشهر، چهار هزار میلیارد ریال در سال جاری مصوب شده است که اجرای این سدها تاثیر بسیار زیادی در بهبود وضعیت اشتغال خواهد داشت.
نظر شما