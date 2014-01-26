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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

در سال جاری/

3000 انشعاب غیر مجاز آب در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد

3000 انشعاب غیر مجاز آب در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیر عامل آبفای شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال جاری بیش از سه هزار انشعاب غیر مجاز در استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادق پورظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: توسعه نیافتگی شبکه های آب متناسب با نیاز مردم  و همچنین وجود انشعابات غیر مجاز، فرسودگی شبکه های قدیمی و عدم رعایت فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب و پایین بودن قیمت آب از مهمترین دغدغه های شرکت آب و فاضلاب استان است.

وی با بیان اینکه سالانه حدود هفت هزار مورد شکستگی لوله های آب در سطح مناطق مختلف شهری استان ترمیم می شود، اظهار داشت: با اجرای طرح مطالعاتی توسعه شبکه های آب شهری و همچنین بهره مندی مردم از آب سدهای استان و با تخصیص و تامین اعتبار می توان گامهای مهمی برای افزایش حجم آب شرب مردم استان برداشت.

رئیس هیئت مدیره آبفای استان افزود : در شهر یاسوج 26 حلقه چاه آهکی وجود دارد که همه این چاهها از طریق برق، آب شرب مردم شهر را تامین می کنند.

صادق پور اظهار داشت: در بعضی مواقع با یک ساعت قطعی برق مردم با چندین ساعت قطعی آب شرب مواجه خواهند شد.

وی خرید و نصب ژنراتور در ایستگاههای پمپاژآب برای برطرف کردن این مشکل را ضروری دانست و گفت: علاوه بر این فرهنگ سازی برای صرفه جویی در مصرف آب نیز باید از برنامه های میان مدت برای جبران کمبود آب در استان باشد.

کد مطلب 2221803

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