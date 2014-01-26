اقتصاد کشور نیاز به جراحی دارد/شرکت تعاوني توسعه و عمران شهرستان ها فعال می شوند

محمد علی پورمختار در گفتگو با مهر هدف از تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران را تسریع در رشد و توسعه شهرستان ها برشمرد و افزود: تأسيس اين شرکت مصوب سال 89 مجلس است و هدف آن تسريع در رشد و توسعه شهرستان، هدايت منابع مردمي به بخش هاي توليدي، بسترسازي براي ورود بخش هاي تعاوني و خصوصي به فعاليت هاي اقتصادي است.

پورمختار با بیان این مطلب که تمام پروژه هايي که در سطح دو شهرستان بهار و کبودرآهنگ اجرايي خواهد شد، توسط اين شرکت انجام مي گيرد، اعلام داشت: ايجاد و اداره واحدهاي اقتصادي توليدي توزيعي و خدماتي از ديگر فعاليت هاي اين شرکت در سطح شهرستان است.

نیم درصد جمعیت شهرستان بهار باید در شرکت توسعه و عمران عضو شوند

وي اذعان داشت: حداقل اعضاء برای ثبت اين تعاوني نيم درصد جمعيت شهرستان بايد باشد و زمانی مردم از این شرکت سهام دریافت می کنند که ثبت نام کرده باشند.

پورمختار افزود: حداقل تعداد عضو در شرکت توسعه و عمران شهرستان 670 نفر است که تمام سود پروژه ها به مردم که همان سهام داران شرکت هستند، اختصاص خواهد یافت.

105هزار میلیارد تا پایان سال به دستگاههای اجرائی اختصاص خواهد یافت

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مبنی براینکه آیا تا پایان سال جاری بودجه ای به دستگاههای اجرائی اختصاص خواهد یافت، اذعان داشت: با وجود اینکه بودجه سال جاری کشور 210 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و این میزان بودجه نیز محقق نشد ولی تا پایان سال جاری 105 هزار میلیارد تومان به دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت.

پورمختار افزود: 90 هزار میلیارد تومان از بودجه ای که تا پایان سال به دستگاهها اختصاص خواهد یافت صرف هزینه های جاری دستگاهها می شود پس باز هم هزینه ای برای تحکیم پایه دولت باقی نخواهد ماند.

وی با اشاره به اینکه بودجه کشور از محل درآمدهای نفتی، درآمدهای ناشی از اخذ مالیات و غیره تأمین می شود، عنوان داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا اخذ مالیات یکی از منابع اصلی تأمین بودجه کشور است تا جائی که 75 درصد بودجه آنها از درآمدهای مالیاتی تهیه می شود ولی کشور ما از این حیث شرایط بسیار نامطلوبی دارد که باید برای ارتقاء فرهنگ پرداخت به موقع مالیات در بین مردم اقدامات اساسی صورت بگیرد.

اقتصاد کشور نیاز به جراحی دارد

پورمختار با بیان این مطلب که اقتصاد کشور ما به خصوص در حوزه خدمات نیاز به تغییرات اساسی دارد، گفت: مجلس و دولت جرأت اجرای هدفمندی یارانه ها را ندارند، اگر این قانون که امسال سال پایانی آن است درست اجراء می شد شرایط اقتصادی کشور الان این نبود.

وی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی امروز باید برای دولت یک فرصت تلقی شود، اظهار داشت: کشور ما نیاز به جراحی اقتصادی دارد ولی تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است فقط در سال 89 یک زخم کوچکی به بدنه اقتصاد در حال اهتزازکشور انداخته شد که ماندگار شده و بهبود نیز نیافته است تا جائیکه اکنون نیاز است این غده سرطانی از بدنه اقتصاد کشور بیرون کشیده شود.

حوزه کشاورزی کشور وضعیت مطلوبی ندارد

پورمختار اظهار داشت: کشور ما در حال حاضر در حوزه کشاورزی وضعیت نامطلوبی دارد که این مشکل را می توان ناشی از ضعف مفرط دستگاه جهاد کشاورزی در سطح وزارتخانه برشمرد.

وی افزود: در طول سالهای گذشته هیچ برنامه ای در راستای بهبود شرایط کشاورزی کشور به ویژه شهرستانهای قطب این رشته نشده است تا جائی که کشاورزها را رها کرده اند.

پورمختار عنوان داشت: اگر امروز کشاورزان بهاری به جائی رسیده اند همه ناشی از تدبیر و اندیشه خود آنها بوده است.

پورمختار با اشاره به اینکه کشاورزان در کشور نماینده ای ندارند، گفت: برای حل مشکل کشاورزان نیاز به افرادی دلسوز است که به عنوان نماینده این قشر در راستای مرتفع سازی مشکلات و مسائل آنها گام بردارند.

وی عنوان داشت: کشاورزان به عنوان تأمین کنندگان مواد اولیه در کشور باید بیشتر از اینها مورد توجه و حمایت قرار بگیرند.