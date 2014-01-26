هدف کتابخانه های مساجد اندیمشک ترغیب جوانان مذهبی به امر مطالعه است

حجت‌الاسلام سعید علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ار آنجایی که با توجه به گسترش شیوه های گوناگون جنگ نرم فرهنگ مطالعه یکی از نیازهای جوانان و نوجوانان جامعه امروز به شمار می رود و مساجد یکی از پایگاههای مبارزه با این جنگ به حساب می آیند ایجاد کتابخانه های شبستانی در مساجد می تواند شیوه مناسبی برای جذب هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان مذهبی به سوی مطالعه باشد.



وی افزود: در همین راستا با اهدای ۱۵۰۰جلد کتاب با 220 عنوان مختلف مباحث تفسیر قرآن کریم، روایی، اعتقادی، علمی، اخلاقی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، تاریخی، فرهنگ ادبیات فارسی و انگلیسی، معرفی مشاهیر اسلامی، مباحث اجتماعی، علوم قرآنی و غیره اقدام به تجهیز کتابخانه های شبستانی مساجد شهرستان اندیمشک کردیم.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک هدف از اجرای این اقدام را تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به کتاب و کتابخوانی عنوان کرد.



حجت الاسلام علیپور همچنین از برگزاری آزمون پایان دوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم سطح سه در مؤسسه قرآنی نورالثقلین این شهرستان خبر داد و گفت: نتایج این آزمون که به صورت کتبی و شفاهی برگزار شد پس از بررسی نهایی به شرکت کنندگان اعلام خواهد شد و به کسانی که در این آزمون موفق به کسب نتیجه بهتر شده اند گواهینامه پایان دوره داده خواهد شد.











