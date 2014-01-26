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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۶

طنزنويس پیشکسوت همدان تجليل مي شود

طنزنويس پیشکسوت همدان تجليل مي شود

همدان-خبرگزاري مهر: مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان گفت: در مراسم "شب شعر طنز" از طنزنويس پيشكسوت استان همدان تجليل مي شود.

عليرضا ايزدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با برگزاري هفتمين جشنواره زمستاني استان همدان برنامه "شب شعر طنز " عصر امروز در تالار فجر شهر همدان برگزار مي شود.

وي با بيان اينكه شعر جزوي از فرهنگ و زبان فارسي است، ابراز داشت: شعر طنز نيز يكي از انواع شعر بوده كه علاوه بر جاري كردن لبخند بر لبان مردم مشكلات اجتماعي را به گونه اي طنز آميز بيان مي كند و پاسداشت و نگهداشت اين ميراث معنوي بر عهده همه فرهنگ دوستان و مسئولان است.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان با اشاره به اينكه اين برنامه با همكاري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار مي شود، اظهار داشت: اين برنامه با دعوت از بزرگان و طنز نويسان استان همدان برگزار مي شود.

ايزدي با بيان اينكه در اين مراسم از طنز نويس و شاعر پيشكسوت استان همدان استاد سيد علي سجادي تجليل مي شود، ابراز داشت: مراسم "شب شعر طنز "با هدف معرفي اين نوع سبك شعر و بزرگان اين عرصه برگزار شده و استادان طنز نويسي چون جواد نوري، ناصر فيضي، رضا رفيع و نادر خطايي در اين برنامه حضور دارند.

وي بيان داشت: تجليل از پيشكسوتان عرصه هنر استان همدان در زمينه هاي مختلف و معرفي چهره هاي ماندگار علاوه بر قدرداني از آنها موجب احيا و پاسداشت هنرهاي اصيل ايراني و استان همدان مي شود.

کد مطلب 2221809

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