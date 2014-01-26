امكانات ورزش بانوان خراسان رضوي پاسخگوي نياز مراجعان نيست

رامش رامشيني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: اداره كل ورزش استان حق ندارد به تيم‌هاي ليگ كمك مستقيم داشته باشد و اين هيئت‌ها هستند كه بايد نسبت حمايت هاي مالي از تيم هاي ليگي فعاليت كنند.

وي افزود: طبق بخشنامه هاي موجود 30 درصداعتبارات اداره كل ورزش استان در اختيار ورزش بانوان قرار مي گيرد اما استقبال گسترده بانوان استان از ورزش باعث شده تا امكانات موجود خراسان رضوي پاسخگوي سيل مشتاقان و علاقه مندان نباشد.

رامشيني با اشاره به عضويت بيش از 100 بانوي خراسان رضوي در تيم‌هاي ملي كشور گفت: خراسان رضوي يكي از فعال‌ترين استان‌هاي كشور در بخش ورزش بانوان كشور است.

وي سپس به برگزاري بيش از 500 كلاس آموزشي براي بانوان ورزشكار استان اشاره كرد و افزود: اين آمار تا پايان سال افزايش چشمگيري خواهد يافت.

معاون امور ورزش بانوان اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي بيان كرد: اغلب سالن‌هاي ورزشي ما در مشهد در اختيار ورزش بانوان است اما تعداد زياد ورزشكاران و استقبال كنندگان ما را هميشه با كمبود سالن مواجه مي كند.