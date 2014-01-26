مدیران لرستانی بر روند اجرای پروژه های عمرانی نظارت مستمر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی استان لرستان اظهار داشت: مدیران دستگاههای اجرایی لرستان همواره باید بر پروژه های در دست احداث استان نظارت مستمر داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران استان باید بر روند کار پیمانکاران و اجرای اصول فنی در پروژه های عمرانی لرستان نظارت دقیق داشته باشند تصریح کرد: مدیران باید با نظارت خود زمینه جلوگیری از هدر رفت منابع مالی، سرمایه ای و مصالح ساختمانی را فراهم آورند.

معاون عمرانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استفاده از سوله برای احداث فضاهای آموزشی استان تصریح کرد: در زمینه احداث فضاهای آموزشی از سوله استفاده نشود بلکه تلاش شود که این پروژه ها با یک رویکرد جدید و طراحی مناسب تری احداث شوند.

کیانپور همچنین بر ضرورت همکاری مدیران دستگاههای اجرایی لرستان با بهزیستی استان در زمینه مناسب سازی پروژه های عمرانی برای معلولان تصریح کرد: این امر به صورت ویژه باید در پروژه های درمانی و بیمارستانی مد نظر قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاهها برای اجرای پروژه های عمرانی باید بر اساس قانون جامع حمایت از معلولان اقدام کنند بیان داشت: همچنین شهرداریهای استان نیز بدون همکاری بهزیستی پایان کار برای پروژه های عمرانی دستگاههای اجرایی صادر نکنند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه متاسفانه در لرستان کمتر دیده شده که به مناسب سازی مکانها برای معلولان توجه شود عنوان کرد: این امر به خصوص در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی وجود دارد که باید زمینه رفع این مشکلات در پروژه های علوم پزشکی استان فراهم شود.