تهیه سند راهبردی کاهش حوادث شهری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهاب‌الدین محمدی عراقی در همایش کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران در مناطق شهری که روز یکشنبه در هتل همای تهران برگزار شد، افزود: این همایش در چارچوب برنامه جهانی کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران در مناطق شهری که بهمن ماه سال گذشته مورد توافق جمعیت هلال‌احمر ایران و فدراسیون بین‌المللی جمعیتهای صلیب‌سرخ و هلال‌احمر قرار گرفت، برگزار شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس کارگاههای مشورتی با موضوع تقویت مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری حوادث و بلایا در همه مناطق دنیا برگزار و مطالعات آزمایشی در ۵ شهر منتخب از جمله تهران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نایروبی در آفریقا، جاکارتا در آسیا و اقیانوسیه، ایروان در اروپا و پایتخت هندوراس در منطقه آمریکا برگزار شد.

برنامه جهانی کاهش خطر پذیری در مناطق شهری، ابتکار ایران است

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه همایش امروز به دنبال کارگاه منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا که به تازگی در بیروت برگزار شده، تشکیل شده است، گفت: جمعیت هلال‌احمر ایران علاوه بر عرصه‌های داخلی، حضور و فعالیتهای گسترده‌ای در سطح بین‌الملل در زمینه ارایه کمکهای بشردوستانه و تقویت ظرفیت‌های سازمانی و عملیاتی جمعیتهای صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در نقاط گوناگون جهان دارد.

وی با اشاره به اینکه برنامه جهانی کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران در مناطق شهری بر اساس ابتکار ایران اجرایی شده است، افزود: این برنامه گامی جدید به منظور تقویت و توسعه همکاریهای بین‌المللی جمعیتهای صلیب‌ سرخ و هلال‌احمر محسوب می‌شود.