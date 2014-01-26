70 درصد دانشجویان دانشگاه حضرت معصومه(س) قم غیر بومی هستند

علیرضا باقری ثالث در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پذیرش نیمه دوم دانشگاه حضرت معصومه (س) بیان کرد: دانشگاه حضرت معصومه (س) همچون ترم های گذشته در چهار رشته حقوق، حسابداری، مدیریت بازرگانی و زبان شاخه مترجمی اقدام به پذیرش دانشجو کرده است.

وی در ادامه اظهار داشت: پذیرش دانشجو در این دانشگاه هرساله مطابق با شرایط سازمان سنجش است که از طریق آزمون سراسری صورت می گیرد.

سرپرست دانشگاه حضرت معصومه(س) استان قم افزود: پذیرش در رشته حقوق و مدیریت بازرگانی با افزایش روبه رو بوده که طی ترم جدید از 25 نفر به 35 نفر افزایش یافته و در رشته های زبان و حسابداری از 25 نفر به 30 نفر افزایش یافته است.

باقری ثالث با اشاره به تک جنسیتی بودن این دانشگاه تصریح کرد: این دانشگاه تک جنسیتی بوده و مختص خانم ها است که 70 درصد دانشجویان پذیرش شده غیر بومی بوده که بیشتر این افراد ساکنین استان های همجوار از جمله تهران است.

وی با اشاره به شرایط خوابگاهی این دانشجویان گفت: با توجه به نیاز خوابگاه این دانشجویان از خوابگاه دانشگاه شیخ مفید قم به اندازه نیاز به صورت استیجاری دریافت شده تا این دانشجویان نیاز غیر بومیان تامین شود که هزینه دریافتی برای هر ترم از هر دانشجو 350 هزار تومان می‌باشد.

