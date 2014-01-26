اعتبارات فعلی جوابگوی نیاز هنرمندان خوزستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید لطف الله سپهر پیش از ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: دهه فجر امسال را با دولتی جدید و با شعار تعامل بین المللی و حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی آغاز کردیم که با همت مردم ایران حماسه سیاسی خلق شد و امیدواریم با همت مسئولین و صاحب نظران شاهد حماسه اقتصادی نیز باشیم.



وی افزود: همه دولت ها به هنر توجه بسیار ویژه ایی دارند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست به خصوص دولت یازدهم به علت اینکه رئیس جمهور نیز روحانی است این توجه بیشتر است. امیدواریم با همکاری هم بتوانیم در عرصه چاپ، نشر، موسیقی و عرصه های فرهنگی شاهد پیشرفت هایی در کشور باشیم.



حجت الاسلام سپهر عنوان کرد: همه ساله در چنین روزهایی، برخی نمایش های جشنوراه بین اللمی تئاتر فجر در استان خوزستان به روی صحنه می روند به گونه ای که در طول 32 سال اخیر هر ساله این کار در حال انجام و برگزاری است.



وی با اشاره به قدمت تئاتر در استان خوزستان اظهار کرد: اجرای نمایش بیش از 40 سال است که در خوزستان وجود دارد. برای اولین بار از شروع این عرصه در استان تاکنون پنج نمایش صحنه ایی و خیابانی موفق شد به عنوان نماینده استان وارد عرصه جشنواره بین المللی فجر شوند که این اتفاق یک رویداد بسیار کم نظیر و مبارکی به شمار می رود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: تئاتر خوزستان حقیقتا بیشترین پویایی را در سطح کشور دارد اما متاسفانه عده ایی ناسپاسی می کنند و دوست دارند که در این عرصه عقده گشایی بکنند. گروه های تئاتر استان خوزستان برای شرکت در جشنواره ها باید 10روز به صورت عمومی اجرا داشته باشند ضمن اینکه بیشتر اغلب گروه های تئاتری در خوزستان، تهران، کیش و خراسان به روی صحن می روند.



حجت الاسلام سپهر عنوان کرد: 154 گروه فعال که در بانک هنرمندان استان حضور دارند که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 54 گروه از آنها را شناسنامه و پروانه دار کرده است. مرکز هنر های نمایشی استان نیز سالانه برای آنها هزینه هنرهای نمایشی را ارسال می کند. همچنین در مرحه دوم نیز 11 گروه را شناسایی و آنها را پروانه دار و ثبت می کنیم تا اعضای آنها از مزایای بیمه هنرمندان بهره مند شوند.



وی گفت: اکنون و در بین جوانان علاقه مند استان خوزستان به این عرصه که دارای یک هیجان جاذبه و پیام رسان نیز هست می توان استعدادهای خوبی کشف کرد. برنامه ما این است که هر ماه یک جشنواره تئاتر را در سطح استان داشته باشیم اما متأسفانه به دلیل شرایط اقتصادی موجود و تقاضای گروه های فرهنگی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلای توانایی برآورده کردن سقف احتیاجات آنان را ندارد ولی اگر وزارت فرهنگ، اعتبارات فرهنگی را تأمین کند می توان به این هدف دست یافت.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور و برخی اعضای هیئت دولت به استان خوزستان اظهار کرد: ما در سفر اخیر هیئت دولت در صحبتی که با وزیر ارشاد داشتیم؛ جنگ زدگی خوزستان و بحث مرزی بودن استان را با وی مطرح کردیم و گفتیم که که این اعتبارات جوابگوی سقف اعتبارات هنرمندان استان نیست و به اندازه پول یک آگهی شرکت خصوصی هم نمی شود. نوع توزیع یارانه دولت برای ادارات و سازمان ها باید بر اساس عدالت و محرومیت و در جهت ترقی باشد.