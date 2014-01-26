تورم اقتصادی خطر بزرگی برای منطقه یورو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول اظهار داشت علی رغم بهبود ضعیت اقتصادی در سراسر دنیا هم چنان خطر های اقتصادی تهدیدکننده وجود دارند که نباید نادیده گرفته شوند.



کاهش تورم موجب رشد اقتصادی خواهد بود چراکه قیمت ها رو به کاهش خواهند گذاشت.



خانم لاگارد هم درباره چشم انداز اجلاس داووس این چنین گفت: با وجود نشانه های رشد اقتصادی جهانی، خطرات جدید جای خود را به خطرات گذشته می دهند. خطرات پیشین شامل هر گونه افت در بهبود شرایط بانکی و توازن اقتصادی بود.



خطرات جدید شامل چگونگی پاسخ های اقتصادها به نوسانات اقتصادی ایالات متحده امریکا و مشکلات اقتصادی ناشی از تورم و حفظ ثبات اقتصادی است.