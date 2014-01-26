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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۰

رضایی خبر داد:

مشکلات مسکن مهر کرمانشاه در اسرع وقت مرتفع می شود

مشکلات مسکن مهر کرمانشاه در اسرع وقت مرتفع می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه از مرتفع شدن مشکلات مسکن مهر استان خبر داد و گفت: با همکاری تمامی دستگاه های ذی ربط این مشکلات در اسرع وقت مرتفع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه که با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، فرمانداران شهرستان های استان و اعضای شورا در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: کرمانشاه یکی از استان هایی است که وضعیت مطلوبی در خصوص پروژه های مسکن مهر دارد.

وی افزود: اگر دستگاه های خدمت رسان و آن هایی که کارهای زیربنایی را بر عهده دارند مقداری بیشتر تلاش کنند و پیمانکاران پروژه های نیز تمام هم و غم خود را روی اتمام پروژه های مسکن مهر بگذارند قطعا در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح و بهره برداری از حجم عظیمی از این پروژه ها خواهیم بود.

رضایی یادآور شد: عملیات اجرایی نزدیک به 60 هزار واحد مسکن مهر در کرمانشاه آغاز و عملیات اجرایی 18 هزار واحد آن نیز به اتمام رسیده است.

وی یادآور شد: نزدیک به سه هزار واحد نیز مراحل نهایی خود را سپری می کنند و اگر دستگاه های خدمت رسان استان همکاری کنند تا پایان سال جاری شاهد افتتاح و بهره برداری از آن ها خواهیم بود.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: در جلسه امروز شورای مسکن نیز مشکلات موجود بر سر راه پروژه های مسکونی کرمانشاه بررسی و تعداد زیادی از این مشکلات مرتفع شدند و باقیمانده مشکلات را نیز در رایزنی با مقامات کشوری و مسئولین وزارت راه و شهرسازی رفع خواهیم کرد.

رضایی، عدم آماده سازی زیرساخت ها، مشکلات مربوط به وام های مسکن و حق بیمه، فراهم نشدن راه های ارتباطی مناسب، سهم آورده متقاضیان و عدم تامین مناسب آب و فاضلاب، برق ، گاز و ... را از مهمترین مشکلات پروژه های مسکن مهر کرمانشاه عنوان کرد که برای اکثر آن ها چاره اندیشی شده است.

رئیس شورای مسکن استان، اظهار داشت: تمامی دستگاه های مرتبط با پروژه مسکن مهر باید وارد میدان عمل شده و تمام توان و تلاش خود را در راستای رفع هرچه سریعتر و بهتر مشکلات به کار گیرند.

رضایی در پایان و با اشاره به اینکه بسیاری از مردم چشم انتظار اتمام ساخت و ساز پروژه های مسکن مهر هستند، گفت: وظیفه ما مسئولین است تا هرآنچه را که در توان داریم به کار گیریم تا در آستانه فرا رسیدن سال نو خانواده های بسیاری را خوشحال کنیم.

کد مطلب 2221825

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