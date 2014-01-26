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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

بازگشت شاخص به کانال 81 هزار واحد/ بررسی دلایل افت بورس در جلسه کارگزاران

بازگشت شاخص به کانال 81 هزار واحد/ بررسی دلایل افت بورس در جلسه کارگزاران

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات روز جاری بورس با افت 776 واحدی به کانال 81 هزار واحد بازگشت، این در حالیاست که کارگزاران بورسی جلسه‌ای را برای بررسی دلایل افت شاخص بورس برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز در جریان معاملات روندی کاهشی را در پیش گرفت و در نهایت با افت 776 واحدی به کانال 81 هزار واحد سقوط کرد.

این در حالی است که شاخص کل بورس طی دو هفته اخیر روندی کاهشی را داشته است، اما دیروز با وجود اینکه بازار کمی مثبت شد، اما امروز مجدد روندی نزولی را در پیش گرفت و از عدد 82 هزارو 670  واحد به عدد 81 هزار و 893 واحد افت کرد.

در جریان معاملات روز جاری 391 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 182 میلیارد تومان در 57 هزار نوبت معاملاتی دادوستد شد.

براین اساس شاخص صنعت با افت 484 واحدی مواجه شد و شاخص 50 شرکت فعال بورس با افت 32 واحد، آزاد شناور 1143 واحد، 30 شرک بزرگ 41 واحد، بازار اول 672 واحد و شاخص بازار دوم 981 واحد همراه شد. 

در پی دنباله دار شدن افت شاخص بورس، کارگزاران بورسی امروز جلسه ای را برای بررسی دلایل افت شاخص برگزار کردند. در این جلسه کارگزاران مطرح کدند که وضعیت فعلی بورس ادامه نخواهد داشت و شاخص بورس به زودی به روند مثبت خود بازخواهد گشت. 

 

کد مطلب 2221827

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