کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: کادر فنی تیم ملی فوتبال رده سنی جوانان کشورمان به منظور شناخت استعدادهای فوتبال، برای زیر نظر گرفتن برترینهای حال حاضر رده سنی جوانان فوتبال به قم سفر خواهند کرد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه کمیته فنی تیمهای ملی، کادر فنی تیمهای پایه به منظور شناسایی استعدادها و دعوت از نخبگان به اردوی تیم ملی به استانهای مختلف کشور سفر میکنند و بدین ترتیب شهر قم در آینده ای نزدیک پذیرای کادر فنی تیم ملی رده سنی جوانان کشور خواهد بود.
رئیس هیئت فوتبال استان قم افزود: با صلاحدید کمیته جوانان هیئت فوتبال استان قم قرار است برترینهای رده سنی جوانان فوتبال قم که در باشگاههای مختلف فعالیت می کنند از طریق فراخوان عمومی به منظور حضور در دو مرحله انتخابی دعوت شوند.
وی خاطرنشان کرد: این فوتبالیست های جوان پس از این دو مرحله انتخابی که یر نظر مربیان فوتبال استان قم انجام می پذیرد در صورت برخورداری از شرایط مناسب در فهرست نهایی برای ارائه به کادر فنی یا نمایندگان استعدادیاب تیم ملی جوانان قرار خواهند گرفت.
بهرامی یاد آور شد: نخستین دور از مراحل دوگانه استعدادیابی در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد و دور دوم آن نیز به زودی برگزار میشود تا نفرات مستعد و توانمند شانس خود را برای جلب نظر کادر فنی تیمهای ملی مورد آزمایش قرر بدهند.
وی عنوان داشت: مرحله اول این انتخابی برای بازیکنان قمی زیر نظر مربیان کاردان و با دانش فوتبال قم نظیر عباس رحمانی، سیدمحسن بابامیری، محمدرضا عباسی، کمال شیری و مربیان تیمهای اول تا سوم لیگ فوتبال جوانان باشگاه های استان قم به نمایندگی از باشگاههای عقاب پردیسان، اتحاد و سفیر گفتمان برگزار شد و بازیکنان حاضر در این تمرین مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند.
رئیس هیئت فوتبال استان قم ابراز داشت: هدایت تیم ملی فوتبال جوانان را علی دوستی مهر بر عهده دارد و این تیم چندی قبل با حضور در تورنمنت چند جانبه روسیه، مقابل تیمهای مطرحی نظیر بلاروس، فنلاند، اسلواکی و یونان به میدان رفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: به واقع با تلاش و پشتکاری که مدیران، سرپرستان و مربیان باشگاه ها و تیم های مختلف فوتبال قم انجام می دهند نسل مستعد و آینده دار در فوتبال قم تربیت شده و پرورش یافته اند و به زودی در تیم های مطرح بازی خواهند کرد.
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