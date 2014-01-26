10 هزار برنامه دهه فجر در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور ظهر یکشنبه در نشست ستاد دهه فجر استان با بیان اینکه بفرمایش امام راحل محرم و صفر سبب ماندگاری اسلامی شده است، اظهار داشت: آیینهای نکوداشت دهه فجر در ماندگاری انقلاب سالامی تاثیرگذار است.

وی اظهار داشت: برای اینکه فرهنگ و نظام ما حفظ شود باید از آیین های نکوداشت دهه فجر بخوبی استفاده کنیم و آیین های فجر همانند مراسمهای محرم و صفر باید زنده نگه داشته شود.

وی اظهار داشت: دهه فجر، حفظ انقلاب و فرهنگ مان را تضمین می کند و نکوداشت این آیین ها در دولت تدبیر و امید باید به بهترین شکل صورت گیرد.

حجت الاسلام یوسف پور با گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یادآورشد: کمیته های تخصصی 25 گانه استان برنامه ریزی و تشکیل شده و ستادههای دهه فجر شهرستان و استانی شکل گرفته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: مراسم استقبال نمادین و ورود حضرت امام راحل به میهن اسلامی صبح روز 12 بهمن در فرودگاه ساری، زنگ انقلاب، رژه موتوری، عطر افشانی گلزا شهدا از جمله برنامه های دهه فجر است.

حجت الاسلام یوسف پور بیان کرد: برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره 80 شهید انقلاب اسلامی که از آنان به عنوان شهدای مظلوم یاد می شود، از دیگر برنامه هاست.

وی اظهار داشت: برنامه های سالجاری دهه فجر، رویکرد علمی، فرهنگی، هنری، همایش های علمی، سیاسی، جشنواره های مختلف و .. دارد.

وی افزود: دیدار با خانواده معظم شهدا، تجلیل از برترین ها، طرح های عمرانی و نمایش حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن از دیگر برنامه هاست.