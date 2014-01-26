ایجاد کارگروه مشترک ایران و ایتالیا برای فعالیت‌ در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی پیش از ظهر امروز در دیدار با "ماسیمو برای" زمینه توسعه روابط بین دو کشور را فراهم دانست و گفت: ایران و ایتالیا در گذشته هم روابط مثبت و توام با احترام متقابل داشته‌اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی همچنین امضای موافقتنامه‌ها را برای اجرای اقدامات مشترک مثبت ارزیابی کرد و گفت: تنظیم برنامه‌های عملی برای رسیدن به اهداف بر امضای توافقنامه‌ها ارجح است.

معاون رئیس جمهور از اعلام آمادگی برای تبادل و اعزام تیم کارشناسی بین دو کشور خبر داد و افزود: باید از فرصت‌های موجود برای انجام کارهای اساسی و موثر بهره برد.

وی تصریح کرد: با توجه به همکاری‌های موفق مشترک بین دو کشور در رابطه با مرمت و اقدامات باستان‌شناسی، ایجاد یک کارگروه مشترک که مجموعه فعالیت‌های وزارت میراث ایتالیا و سازمان میراث فرهنگی را دربر می‌گیرد در توسعه و تعمیق روابط تاثیر بسزایی خواهد داشت.

نجفی با اشاره به اینکه این کارگروه وظیفه پیگیری و حصول نتیجه جلسات و ملاقات‌ها را برعهده خواهد داشت گفت: برنامه‌ها و اقدامات عملی در حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تحت پوشش این کارگروه با سرعت بیشتری اجرایی می شود.