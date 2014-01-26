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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۲

ایجاد کارگروه مشترک ایران و ایتالیا برای فعالیت‌ در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ایجاد کارگروه مشترک ایران و ایتالیا برای فعالیت‌ در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دیدار با وزیر میراث، فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری ایتالیا پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک بین دو کشور را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی پیش از ظهر امروز در دیدار با "ماسیمو برای" زمینه توسعه روابط بین دو کشور را فراهم دانست و گفت: ایران و ایتالیا در گذشته هم روابط مثبت و توام با احترام متقابل داشته‌اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی همچنین امضای موافقتنامه‌ها را برای اجرای اقدامات مشترک مثبت ارزیابی کرد و گفت: تنظیم برنامه‌های عملی برای رسیدن به اهداف بر امضای توافقنامه‌ها ارجح است.

معاون رئیس جمهور از اعلام آمادگی برای تبادل و اعزام تیم کارشناسی بین دو کشور خبر داد و افزود: باید از فرصت‌های موجود برای انجام کارهای اساسی و موثر بهره برد.

وی تصریح کرد: با توجه به همکاری‌های موفق مشترک بین دو کشور در رابطه با مرمت و اقدامات باستان‌شناسی، ایجاد یک کارگروه مشترک که مجموعه فعالیت‌های وزارت میراث ایتالیا و سازمان میراث فرهنگی را دربر می‌گیرد در توسعه و تعمیق روابط تاثیر بسزایی خواهد داشت.

نجفی با اشاره به اینکه این کارگروه وظیفه پیگیری و حصول نتیجه جلسات و ملاقات‌ها را برعهده خواهد داشت گفت: برنامه‌ها و اقدامات عملی در حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تحت پوشش این کارگروه با سرعت بیشتری اجرایی می شود.

کد مطلب 2221834

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