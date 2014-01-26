همایش نام در اهواز برگزار شد/ رونمایی از اسناد هویتی دو شهید رسانه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام مریدی پیش از ظهر امروز در این همایش عنوان کرد: ثبت دستی اطلاعات در شناسنامه های قدیمی مشکلات فراوانی را به وجود می آورد به همین منظور ثبت شناسنامه های مکانیزه از جمله فعالیت های مهم اداره کل ثبت احوال استان خوزستان محسوب می شود.



وی با اشاره به الکترونیکی کردن آرشیو اطلاعات اظهار کرد: این فعالیت بسیار مهم برای اولین بار در سطح کشور در استان خوزستان صورت گرفت و تاکنون نیز هفت میلیون و 500 هزار سند در استان به این آرشیو الکترونیکی افزوده شده است.



مریدی افزود: خوزستان جایگاه دوم کشور را در صدور شناسنامه مکانیزه داراست و در همین راستا تاکنون هشت هزار شناسنامه مکانیزه در سطح استان صادر شده است.



وی تصریح کرد: یکی دیگر از فعالیت مهم اداره کل ثبت احوال خوزسان، هوشمند سازی کارت ملی است که متاسفانه این طرح تاکنون عملیاتی نشده است.



مدیر کل ثبت احوال استان خوزستان در همین خصوص افزود: با وجود اینکه استان قم به عنوان استان پایلوت برای این طرح در نظر گرفته شده اما در خوزستان نیز تاکنون صدور چهار هزار کارت ملی هوشمند صورت گرفته است.



در این مراسم از اسناد هویتی دو شهید رسانه ملی با نام های احمد رستگار و احمد سگوند رونمایی شد.



شهید احمد رستگار به عنوان تصویر بردار و شهید احمد سگوند نیز به عنوان خبرنگار در دوران جنگ تحملی حضور و به شهادت رسیدند.



