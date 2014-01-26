نقش زنان در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی ایران انکارناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدیه محمدی در سخنانی از تحول جایگاه زنان پس از انقلاب اسلامی ایران گفت: با شعله ور شدن آتش انقلاب، زن مسلمان نیز که تا پیش از این با فعالیت‏‌های مخفی و به عنوان مادر شهید و یا همسر مبارزین در بند با رژیم شاه مبارزه می‏ کرد، به خیابان‏ها آمد، با چادر مشکی، با فرزندش که او را در بغل گرفته بود، با مشت‌های گره کرده و با فریاد "مرگ بر شاه" در مقابل تانک و مسلسل قرار گرفتند که چنین رشادتی را در هیچ کجا نمی توان یافت.



وی ادامه داد: همین حرکت ایشان نهضت را قوت و تداوم بخشید. هم زمان با پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی ،حضرت امام خمینی (ره) ، از منظر یک مصلح و راهبر، نگرش نوینی را در مورد زن ارایه کردند. حضور سازنده زن در صحنه‏‌های تاریخ و در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مبارزاتی و... امری انکار ناپذیر است. اما مهم اندیشه‏ای است که بر مسند قرائت تاریخ نشسته است. امام خمینی‏ رحمه الله زن را از زوایای پنهان تاریخ و حضور مبهم و کم رنگ آن در ناخود آگاه جامعه به صحنه خود آگاهی و فعال رساند.



محمدی گفت: رویکرد امام خمینی به مقوله زن دارای دو بعد است. ایشان در یک بعد تبیینی و تفسیری به فروافکنی دیدگاه‌های نادرست نسبت‏به زن پرداخته و جایگاه زن را در تفکر اصلاحی خویش معین ساخته و در بعد دوم ساختار اجرایی و تربیتی و تهذیبی مناسب با شخصیت زن را ارایه نمودند.

وی افزود: حضرت امام در مبحث کلامی زن را همچون مرد در پیشگاه خلقت دانسته‏اند. از نظر ایشان زن و مرد هر دو انسان هستند و هر دو توان رسیدن به بالاترین مراحل رشد و کمال را دارند، و در عالی‏ترین مراحل کمال زن الگو و اسوه شده و مردان نیز باید به وی اقتدا کنند و ایشان برای مثال از حضرت زهرا (س) یاد می کنند.

محمدی با اشاره به کلام معمار کبیر انقلاب (ره) که در جمع بانوان فرمودند : ((ملتی که بانـوانـش در میدانهای جنگ با ابرقدرتها و با مـواجه شدن با قوای شیطانی, قبل از مردها در ایـن میدانها حاضر شده اند پیروز خـواهنـد شـد)) حضور زنان در دوران هشت سالل دفاع مقدس نیز حضوری غیر قابل انکار دانست و گفت: امروزه هیچ کس نیست که بتواند نقش سازنده و پر رنگ بانوان را در صحنه های مختلف نادیده بگیرد.

مشاور مدیر کل کانون پرورش فکری در امور بانوان در پایان با اشاره به این که اغلب پرسنل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان را زنان تشکیل می دهند به نقش سازندۀ مربیان ، ایجاد هماهنگی بین نقش ها و وظایف مختلف مادری،کارمندی ،مربی گری و... اشاره کرد و آن را از هنر های ارزنده آنان خواند.