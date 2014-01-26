زاهدان میزبان بیست و پنجمین همایش علمی و تحقیقی مذاهب اسلامی است

حجت الاسلام احمد براتی در گفتگو با مهر اظهار داشت: بیست و پنجمین همایش مذاهب اسلامی با حضورعلما، اندیشمندان و اساتید دانشگاه و حوزه های علمیه اهل تشیع و تسنن سراسر کشور همزمان با دهه فجر در زاهدان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این همایش که در قالب کمیسیون های مختلف و با حضور علمای فریقین برگزار می شود در موضوعات مورد بحث نسبت به تبیین آرا در رسیدن به فهم مشترک و رفع سوء تفاهمات مذهبی اقدام خواهد شد.

براتی افزود: در این همایش محورهای متعددی از جمله تعارض حقوق اکثریت و اقلیت سیاسی در تصمیمات حکومتی، کالبد شکافی اندیشه‌های خروج و حکومت کشورهای اسلامی در دوران معاصر، نظریه مردم سالاری دینی و امارت و حکومت مطلوب دینی در عصر حاضر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در بیست و پنجمین همایش علمی و تحقیقی مذاهب اسلامی همچنین امر به معروف و نهی از منکر در باب حاکم و حکومت اسلامی، جایگاه حاکم اسلامی در اندیشه سیاسی علمای دیوبند، حاکمیت و مردم سالاری دینی، ویژگی‌های حاکم اسلامی، وظایف اقلیت‌های سیاسی در حکومت مطلوب دینی، اهل بقی در فقه اسلامی، بررسی ادله متابعت از حکومت و حدود آن و نیز حدود ظلم و جور در شریعت اسلامی مورد بحث و تبادل نظر علمای فریقین قرار خواهد گرفت.

وی برگزاری کمیسیون ویژه بانوان را با موضوع نقش زنان در حکومت‌های دینی به عنوان یکی از ویژگی های این همایش نام برد و گفت: حضور علما و اندیشمندان در این کمیسیون ها تاثیر قابل بسزایی در برجسته سازی اشتراکات و ایجاد و تحکیم وحدت بیشتر در بین مذاهب دارد.

گفتنی است بیست و پنجمین همایش مذاهب اسلامی 12 بهمن ماه سال جاری به مدت 3 روز به میزبانی نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار می شود.