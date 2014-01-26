دوره های آموزشی برای مهندسان ناظر پروژه های دستگاههای اجرایی لرستان برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای فنی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره های آموزشی باید برای مهندسان ناظر دستگاههای اجرایی استان برگزار شود.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در برخی پروژه های عمرانی دستگاههای اجرایی لرستان اصول فنی به طور دقیق رعایت نمی شود عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی استان باید اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای مهندسان ناظر دستگاههای مختلف استان کند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر برگزاری دوره آموزشی مانند جوش، نگهداری و استفاده از مصالح و ... برای مهندسان ناظر دستگاههای مختلف استان عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی استان تا پایان بهمن ماه سالجاری اقدام به برگزاری این دوره های آموزشی کند.

کیانپور بر ضرورت استفاده از اساتید مجرب و برجسته کشور برای برگزاری این دوره های آموزشی تاکید کرد و گفت: همچنین دفاتر فنی دستگاه های اجرایی استان نیز باید فعالیتهای مثمر ثمر و تاثیرگذارتری نسبت به گذشته داشته باشند.