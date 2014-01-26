آمل بیشترین شهدای ترور انقلاب را دارد

سردار فریدون علیپور از فرماندهان درگیری 6 بهمن سال 1360آمل در گفتگو با خبرنگار مهر از حال و هوای بهمن سال 1360 سخن گفت و ادامه داد:6 بهمن 1360 به اینصورت نبود که در یک مدت کوتاه با دشمنان درگیر شده باشیم، بلکه در گیری 6 بهمن به سال های قبل از سال 1360 ، زمانی که اتحادیه کمونیست ها و چندین جبهه و گروه دیگر در حال فعالیت و مخالفت با انقلاب بودند، بر می گردد.

وی اظهار داشت: استکبار جهانی و صهیونیست نمی توانست بپذیرد که شیعیان کشوری را بگیرند و دین ناب اسلام را گسترش دهند، همان روزهایی که از شرق، غرب، جنوب و شمال کشور به مرزهایمان هجوم آوردند تا انقلاب شیعیان را ضربه بزنند.

علیپور عنوان کرد:مستکبرین هر زمان نام علی (ع) را بشنود برای هرانقلاب که بوی شیعه دهد، مزاحمت ایجاد خواهند کرد.

سردار علیپور گفت:از سال 1357 این اتحادیه کمونیست، جنگل های آمل را شناسایی و بررسی های نظامی خودش را تا مدت ها انجام می داد.

وی ابراز داشت: آمل به دلیل دارا بودن جنگل های زیاد و نزدیکی به پایتخت و ...مقر گروهای منافق شده بود تا اینکه در سال 1357 خبرهایی مبنی بر اینکه کمونیست ها در جنگل های آمل مستقر هستند به گوش بچه های سپاه و مردم رسید و در آن زمان کسانی که از آمل در جبهه های جنگ بوده اند در 2 مرحله می جنگیدند، یک بار در محل خدمت جبهه خود در مرزها و یک بار هم زمانی که به مرخصی می آمدند و در آمل با جنگلی ها درگیر می شدند.

رئیس هیت رزمندگان اسلام آمل و امام زاده عبداله با اشاره به اینکه در زمان انقلاب آمل بالاترین آمار ترور کشور را داشت،افزود:در سال های 1357 تا 1360 گروهای مخالف زیادی مانند پیکران،رنجبران حزب توده،منافقین.. در آمل فعالیت داشته اند که بچه های سپاه و نیروهای امنیتی در طول روز با این ها همیشه درگیری داشته اند.

وی تصریح کرد:گروه های منافق با چیدن میزهای کنار خیابان تبلیغ گروهک خود را می کردند و کار بچه های سپاه آمل این بود که بعد از مرخصی گرفتن از محل جبهه خود سریعا برای مبارزه با این تروریست های داخل شهرستان به آمل می آمدیم و با آن ها مبارزه می کردیم.

وی عنوان کرد:تمامی این ترورها و درگیری ها قبل از سال 1360 بوده است و تمامی این درگیری ها به طور مستمر تا روز 6 بهمن 1360 ادامه داشت.

سردار علی پور با بیان اینکه رزمندگان و شهیدان 6 بهمن لحظات سختی را در سرمای شدید جنگل های رزکه و ارتفاعات آمل تحمل کردند،اظهار داشت:رزمندگان 6 بهمن 1360 دو سال تمام را در جنگل های آمل و ارتفاعات بلند این منطقه در حال درگیری و شناسایی این گروهک ها و منافقین بوده اند.