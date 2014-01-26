ايجاد صنايع تبديلي گره گشاي مشكلات معيشتي قيروكارزين

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمد احمدي در بازديد از سد انحرافي افزر شهرستان قيروكارزين بهبود وضعيت كسب و كار منطقه را در گرو ايجاد زيرساخت ها در حوزه كشاورزي و صنعت دانست و اظهار داشت: سد انحرافي افزر يكي از سدهاي انحرافي سه گانه پاياب سد مخزني سلمان فارسي است كه موجبات بالا آوردن سطح آب و فراهم کردن امكان آبياري مطمئن اراضي منطقه را فراهم مي كند بنابراين بايد براي بهره گيري مناسب از اين منبع به ايجاد زيرساخت هاي مناسب جهت انتقال آب به اراضي كشاورزي زير دست پرداخت.

وي افزود: توسعه و بهبود اراضي كشاورزي و افزايش راندمان آبياري يكي از اهدافي است كه بايد براي رسيدن به آن برنامه ريزي مناسبي از سوي مديران استاني صورت پذيرد و در همين راستا نگاه ويژه اي نيز به شهرستان قيروكارزين صورت پذيرد.

استاندار فارس در بخش ديگري از سخنان خود بر لزوم حفظ منابع زير زميني آب تاكيد و بيان كرد: نبايد براي توسعه كشاورزي به بهره برداري بي رويه از منابع زير زميني پرداخت بلكه بايد آب را به عنوان سرمايه گرانبها و ثروتي عظيم با عنوان امانت نسل هاي آينده حفظ كرد.

استاندار فارس ادامه داد: ايجاد اشتغال يك هدف كلي و برنامه اي است كه توسط تمامي دولتها مورد پيگيري قرار گرفته اما در شرايط ويژه كنوني كشور برنامه ريزي دقيق و كاربردي مي تواند راه حل هاي مناسبي براي برطرف كردن مشكلات صنعت، توليد و توسعه پايدار ارائه دهد.

دكتر احمدي خاطرنشانكرد: بهره گيري مناسب از منابع آبي سد سلمان فارسي مي توان علاوه بر ايجاد اشتغال و جلوگيري از مهاجرت بي رويه روستائيان، نيازهاي پايه اي صنعت به ويژه صنايع تبديلي را برطرف كند.

وي نبود صنايع تبديلي را يكي از عمده ترين مشكلات شهرستان قيروكارزين دانست و گفت: با استقرار اين گونه صنايع مي توان شاهد ايجاد ارزش افزوده در محصولات باغي و كشاورزي بود و بر همين اساس دولتمردان در اين حوزه از سرمايه گذاري بخش خصوصي حمايت ويژه خواهند داشت.

استاندار فارس در پايان منطقه قيروكارزين را يكي از زرخيزترين نقاط استان دانست و گفت: بايد با استقرار صنايع مختلف به ايجاد بهره وري، رونق اقتصادي، توسعه پايدار ايجاد اشتغال و ...كمك كرد.