بلند مرتبه سازی های همدان در آینده مشکل آفرین خواهد شد

ابراهیم مولوی در گفتگو با مهر اظهار داشت: همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين داراي سه هزار سال سابقه شهر نشيني و 500 سال سابقه پايتختي بوده و تنها شهر ايران در گذشته بوده است.



مولوی همچنین از ساماندهی مراکز و بافت های تاریخی و فرهنگی همدان در راستای حفظ معماری ایرانی و اسلامی خبر داد و گفت: مراکز و بافت های تاریخی و فرهنگی همدان در راستای حفظ معماری ایرانی و اسلامی ساماندهی مي شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماري شورای اسلامی شهر همدان افزود: این نواحی در شهرها باید مرمت و احيا شود چرا که به عنوان ثروت های عظیم فرهنگی بوده و مي توان از اين پتانسیل بالقوه استفاده هاي بهینه داشت.



وی اضافه کرد: با احیای بافتهای فرسوده می توان تعادلی بین کالبد قدیم و جدید شهر ایجاد کرد و سیاستهایی برای توسعه با توجه به اصول و معماری ایرانی و اسلامی داشت.



رئیس کمیسیون شهرسازی و معماري شورای اسلامی شهر همدان در ادامه گفت: می توان خانه های با ارزش را در بافت فرسوده تملک کرده و به عنوان فرهنگسرا، مهمانسرا یا پردیس مورد استفاده قرار داد.



ابراهيم مولوی با بیان اینکه شهرداری، مالکان و سرمایه گذاران باید در راستاي احیای بافت سنتي ایفاگر نقش خود باشند، اظهار داشت: همدان یکی از استان های کهن کشور است و باید هویت و اصالت خود را حفظ کند چرا كه احياي بافت هاي سنتي شهر در جذب توريست و گردشگر مؤثر است.

