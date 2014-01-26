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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

زینلی:

181 راس دام بومی غيرمجاز در سيرجان کشف شد/ برخورد با قاچاق دام

181 راس دام بومی غيرمجاز در سيرجان کشف شد/ برخورد با قاچاق دام

سیرجان - خبرگزاری مهر: رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان سيرجان از كشف 181 راس دام غيرمجاز در اين شهرستان خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا زينلي ‌پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران یکی از معضلاتی که که بهداشت غذایی را تهدید می کند، گفت: جابه جایی دام ها باید حتما تحت نظارت دامپزشکی و با مجوز انجام شود.

وی تصریح کرد: حمل غیرمجاز دام باعث شیوع بیماری های دامی از جمله تب برفکی، آبله و طاعون نشخوار کنندگان کوچک شده و گاه ضربه های جبران ناپذیر اقتصادی را به دنبال دارد.

زینلی پور با تاکید بر اینکه دامداران نباید دام قاچاق وارد دامدار‌‌های خود کنند، گفت: به منظور جلوگیری از این پدیده نظارت های دامپزشکی تشدید شده و با متخلفین برابر قانون برخورد می شود.

این مسئول اذعان داشت: ماموران کالای قاچاق سیرجان و پاسگاه بلورد موفق به کشف 85 دام سبک غیرمجاز در این شهرستان شدند.

وی همچنین از کشف 96 راس دام در محور سیرجان به بندرعباس خبر داد و افزود: این تعداد دام فاقد مجوز حمل بهداشتي دام بودند با دستور دادستان در کشتارگاه صنعتی دام ذبح و تایید بهداشتی شدند.


 

کد مطلب 2221853

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