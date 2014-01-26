181 راس دام بومی غيرمجاز در سيرجان کشف شد/ برخورد با قاچاق دام

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا زينلي ‌پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران یکی از معضلاتی که که بهداشت غذایی را تهدید می کند، گفت: جابه جایی دام ها باید حتما تحت نظارت دامپزشکی و با مجوز انجام شود.

وی تصریح کرد: حمل غیرمجاز دام باعث شیوع بیماری های دامی از جمله تب برفکی، آبله و طاعون نشخوار کنندگان کوچک شده و گاه ضربه های جبران ناپذیر اقتصادی را به دنبال دارد.

زینلی پور با تاکید بر اینکه دامداران نباید دام قاچاق وارد دامدار‌‌های خود کنند، گفت: به منظور جلوگیری از این پدیده نظارت های دامپزشکی تشدید شده و با متخلفین برابر قانون برخورد می شود.

این مسئول اذعان داشت: ماموران کالای قاچاق سیرجان و پاسگاه بلورد موفق به کشف 85 دام سبک غیرمجاز در این شهرستان شدند.

وی همچنین از کشف 96 راس دام در محور سیرجان به بندرعباس خبر داد و افزود: این تعداد دام فاقد مجوز حمل بهداشتي دام بودند با دستور دادستان در کشتارگاه صنعتی دام ذبح و تایید بهداشتی شدند.





