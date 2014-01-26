برگزاری نمایشگاه انقلاب در 3500 مدرسه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی روز یکشنبه در نشست خبری افزود: حدود 10 هزار مدرسه در کشور دارای انجمن های اسلامی دانش آموزی است که پیش بینی می کنیم نمایشگاه مدرسه انقلاب در بیش از سه هزار و 500 مدرسه عضو این انجمن برگزار شود.

وی با بیان اینکه مسئول انجمن های اسلامی دانش آموزی می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.ayandehsazan.ir نسبت به ثبت نام و اعلام آمادگی برای برگزاری این نمایشگاه اقدام کنند، تصریح کرد: دانش آموزان علاقه مند به دراختیار گرفتن غرفه های این نمایشگاه که ظرفیت برای هر مدرسه 22 غرفه در نظر گرفته شده است، نیز می توانند به مسئول انجمن اسلامی دانش آموزی مدرسه خود مراجعه کنند.

علامتی به دیگر برنامه های اتحادیه انجمنهای اسلامی اشاره کرد وگفت: جشن پیروزی انقلاب اسلامی، نمایشگاه فیلم با بهره گیری از جشنواره عمار، بازدید از مراکز علمی، تحقیقات و پارک های علم و فناوری به منظور آشنایی دانش آموزان با دستاوردهای نظام، تولید نشریه و برنامه های ابتکاری توسط دانش آموزان را بخشی از دیگر برنامه های جنبی نمایشگاه مدرسه انقلاب است.

به گفته دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی، در بخش غرفه ویژه این نمایشگاه ها خیمه های معرفت با رویکرد بررسی نقش دختران دانش آموز در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و اعتلای هویت علمی برپا خواهد شد. در بخش عمومی نمایشگاه ها نیز دست سازه های دانش آموزان در رشته های رباتیک، هوا فضا و نانو، به نمایش درآمده وشهدای دانش آموز و شهدای علمی و سایر تشکل های دانش آموزی معرفی خواهد شد.

وی توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: این نمایشگاه در دومین دوره برگزاری با سه راهبرد انگیزه بخشی و حساسیت آفرینی، بصیرت افزایی و معرفت بخشی و رفتارسازی و تجربه آفرینی، اهدافی چون پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی در سطح مدارس، تقویت احساس تعلق قلبی دانش آموزان به امام راحل و رهبر معظم انقلاب و تقویت روحیه خودباروی در سطح مدارس برگزار می شود.

علامتی گفت: دبیرخانه نمایشگاه های مدرسه انقلاب در اولین دوره برگزاری در استان گیلان دایر شد و امسال استان قم میزبانی دبیرخانه این نمایشگاه را عهده دار است.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با موضوع انقلاب اسلامی را از ویژگی های نمایشگاه دوم برشمرد و ادامه داد: امسال موضوعات متنوعی برای مدارسی که نمایشگاه مدرسه انقلاب را برگزار می کنند تعیین شده است تا دانش آموزان به مطالعه و تحقیق پرداخته و آثار خود را برای انتخاب برترین ها با محوریت انقلاب اسلامی ارایه دهند.

علامتی تصریح کرد که این موضوعات در مدارس پسرانه شامل تاریخ انقلاب اسلامی، معمار انقلاب، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، آشنایی با شخصیت های انقلاب اسلامی، نقش دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی و جهان بدون صهیونیسم، ایران 1404 معطوف به سند چشم انداز 20 ساله، تمدن نوین اسلامی، سبک زندگی اسلامی، اقتصاد مقاومتی و معرفی فناوری های روز دنیا است.

به گفته وی، در مدارس دخترانه نیز موضوعاتی چون نقش ویژه بانوان در انقلاب اسلامی، نقش دختران و خانواده ها در تحقق اقتصاد مقاومتی و خودباوری و اعتماد به نفس ملی در نظر گرفته شده است.

علامتی با بیان اینکه دانش آموزان علاقه مند می توانند در قالب موضوعات یادشده به مطالعه و ارایه آثار بپردازند که در نهایت آثار در بخش مدرسه، شهری، استانی و ملی مورد ارزیابی قرار می گیرد، تصریح کرد: نتایج این ارزیابی نیمه اول اردیبهشت سال 93 اعلام می شود و بنا داریم شهریور سال آینده از دانش آموزان برتر که به صورت گروهی فعالیت و همچنین اولیا مدرسه ای که حد نصاب لازم را کسب کرده اند در قالب جشنواره انجمن های اسلامی برتر تقدیر کنیم.