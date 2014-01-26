آغاز ارائه کارت اعتباری 15 میلیون ریالی از سال 93

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصطفی پور امروز در یک نشست خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه کارت اعتباری پانزده میلیون ریالی قرض الحسنه مهر ایران از سال آینده با کارمزد 4 درصد به متقاضیان و افرادی که در این بانک سپرده دارند، خبرداد و گفت: دارندگان این کارت می توانند بهاء کالا و خدمات خریداری شده تا سقف پانزده میلیون ریال را از طریق این کارت پرداخت کنند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران افزود: دارندگات کارت تا سه ماه پس از دریافت آن می توانند کالا و خدمات مورد نیاز را خریداری و به مدت 12 ماه به صورت اقساط آن را به بانک پرداخت کنند، البته پس از تسویه، این کارت دوباره به همان میزان شارژ خواهد شد. این طرح هم اکنون به صورت پایلوت در حال اجرا است اما قرار است در سال آینده به صورت گسترده اجرا شود.

وی با اشاره به بحرانایجاد شده برای صندوق های بازار غیرمتشکل پولی گفت: صندوق قرضالحسنه آزادشهر و شهریار و چند صندق دیگر در بانک قرض الحسنه مهر ایران با معرفی بانک مرکزی ادغام شدند.

مصطفی پور در مورد زمان ورود این بانک به بورس گفت: سهامداران این بانک در حال حاضر 6 بانک دولتی و 4 بانک اصل چهل و چهارمی هستند و برای اینکه بانک بتواند وارد بورس شود، لازم است که 100 درصد سرمایه 15 هزار میلیارد ریالی بانک تعدیه و پرداخت شود.

وی از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات این بانک به میزان 500 میلیون ریال به شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: شورای پول واعتبار در این زمینه تصمیم گیری نکرده و سقف تسهیلات این بانک هم اکنون 100 میلیون ریال است.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران منابع این بانک را 24 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از 21 هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات قرض الحسنه در قالب 903 پرونده به متقاضیان ارائه شده است. همچنین متوسط مطالبات سررسید گذشته، مشکوک الوصول و معوق بانک کمتر از 7 درصد است و این رقم در مورد تسهیلات ارائه شده به زندانیان کمتر از 0.1 درصد است.

وی از همکاری این بانک با بانک تجارت برای ارائه خدمات در زمینه چک های هر دو بانک به صورت آنلاین خبر داد و گفت: این بانک پرداخت تسهیلات به زندانیان آزاد شده را علاوه بر پرداخت های معمولی در دستور کار خود قرار داده است. همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل بین شهری (تاکسی) و ارائه تسهیلات به نخبگان بسیج دانشجویی از دیگر اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران است.

وی همچنین گفت: حساب بانک قرض الحسنه مهر ایران حتی یک روز نزد بانک مرکزی بدهکار نبوده و هزینه تمام شده پول در این بانک تقریبا حدود شش درصد است.

وی از بررسی طرح ارائه بانکداری قرض الحسنه بر روی شبکه های اجتماعی خبر داد و گفت: این طرح به عنوان طرحی نوین در دستور کار بانک قرار گرفته است. نقطه ضعف بانکداری قرض الحسنه این است که در تورم بالای کشور ابزار جذب منابع محدود وجود دارد و سپرده گذاران صرفا با انگیزه اقتصادی برای سپرده گذاری وارد می شوند.

مصطفی پور ادامه داد: از آنجا که بازپرداخت تسهیلات با سودهای بالا مشکل ساز است در این شرایط قرض الحسنه می تواند کارساز باشد.