به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نامی بعد از ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد افزود: همه مسئولان استانی و مدیران دستگاه‌های فرهنگی باید نسبت به راه‌اندازی و فعال کردن مرکز فرهنگی دفاع مقدس در این استان تلاش مضاعفی داشته باشند.

نامی بیان کرد: راه‌اندازی و افتتاح این مرکز راهی موثر برای انتقال آثار و برکات دفاع مقدس به نسل جوان و نشان دادن نقش مردم استان در دوران دفاع مقدس است.

وی با اشاره به برنامه‌ها و فعالیت‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: بنیاد در یک سال گذشته تغییر و تحولات زیادی در برنامه های خود داشته است.

نامی مهمترین برنامه‌های بنیاد را اضافه کردن سازمان سینمایی، ایجاد و راه‌اندازی سازمان زنان، سازمان روحانیت و سازمان اسناد عنوان کرد.

وی افزود: هدف از تشکیل سازمان زنان در بنیاد، بیان نقش‌آفرینی زنان در دوران دفاع مقدس و حضور حداکثری در پشت جبهه‌های حق علیه باطل است.

جانشین بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با تاکید بر این‌که نیمی از جمعیت اعزامی به جبهه‌‌های جنگ روحانیون و طلاب بودند، بیان داشت: هدف از راه‌اندازی سازمان روحانیت در بنیاد شناسایی و به نوعی ارج نهادن به این قشر از جامعه است.

وی بیان داشت: هدف از تشکیل سازمان سینمایی نیز نشر و انعکاس برنامه‌ها و فیلم‌های سینمایی دوران دفاع مقدس است.

نامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه‌های دشمنان علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی اظهار داشت: تلاش استکبار همواره بر این است که انقلاب اسلامی را از بین برده و ارزش‌های کشور را نشانه گرفته و در بین مردم تفرقه ایجاد کند.

وی اظهار داشت: مردم باید فرهنگ ایثار و شهادت را به نحو مطلوب و شایسته به نسل سومی‌ها انعکاس دهد تا ارزش‌ها و آثار و برکات انقلاب و نظام حفظ و تبیین شود.

جانشین بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس تصریح کرد: ارج نهادن به مقام شامخ شهدا امری مهم و ضروری است و ارزش قائل شدن برای شهدا یک اصل مهم و اساسی است که همه باید به آن عمل کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: ارزشهای دفاع مقدس متعلق به همه زمانهاست و باید باز تولید و باز نشر شوند.

سید موسی خادمی اتحاد را یکی از ارزشهای دوران دفاع مقدس دانست و افزود: این ارزش در شرایط امروز هم باید در جامعه ترویج داده شود.

وی بر حفظ دستآوردهای فرهنگی دفاع مقدس و ترویج آن برای نسل جوان تاکید کرد و اظهار داشت: باید جوانان و نسل سومی ها با حماسه های رزمندگان در آن دوران هر چه بیشتر آشنا شوند.

خادمی بیان داشت: این استان به نسبت جمعیت بیشترین حضور در جبهه ها را داشته و این نشان دهنده عمق علاقه و عشق مردم این استان به انقلاب و نظام اسلامی است.

در پایان این مراسم "امر الله درفشی" به عنوان مدیرکل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی و از خدمات "حسن بدخشان نژاد: تقدیر شد.