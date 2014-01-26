اخلاص نخستین شرط طلبگی است/ لزوم آگاهی طلاب از علم صرف و نحو

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار با اساتید و طلاب آذربایجان غربی با بیان اینکه در قرآن کریم برای جهاد و درس خواندن و تحصیل معارف اسلامی تأکید شده است، گفت: باید سعی کرد علاوه بر اینکه مجاهدین در برابر دشمنان اسلامی در جهاد شرکت کنند علمایی را نیز برای انجام وظایف خطیر در راه معارف اسلامی تربیت شوند.

وی بیان کرد: حضور در شغل طلبگی توفیق الهی است و این توفیق شامل حال هر کسی نمی‌شود زیرا این شغل از هر شغلی بالاتر است و شرافتی که در این شغل است بسیار زیاد است.

استاد برجسته حوزه طلاب باید دارای همتی بلند باشند تا بتوانند در زمینه علمی و دینی پیشرفت کنند، گفت: نخستین شرط برای طلبگی اخلاص است یعنی انسان باید برای خدا گام بردارد زیرا این توفیق از سوی خداوند شامل حال او شده است.

وی افزود: انسان همواره باید در زندگی خود تلاش و کوشش کند زیرا سستی و تنبلی انسان را از پیشرفت باز می‌دارد و هر فرد فرزند کوشش خود است و با همت بلند خود می‌تواند به پیروزی دست یابد.

برکت علم در انتخاب استاد است

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: انتخاب استاد و هم مباحثه برای طلاب اهمیت بسیاری دارد زیرا رفتار و کردار استاد در شاگردان نیز منعکس می‌شود و برکت علم در انتخاب اساتید است.

وی گفت: طلاب باید از علم صرف و نحو به خوبی آگاه باشند زیرا طلاب باید در آینده نویسنده خوبی باشند پس باید هم خط خوب و هم قلم خوبی داشته باشند.

این مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: نماز شب در پیشرفت انسان اهمیت بسیاری دارد و بسیاری از علمای بزرگ به طلبه‌ای که نماز شب نمی‌خواند درس نمی‌دادند.

وی با اشاره به قیام بزرگ امام خمینی(ره) افزود: امام خمینی(ره) در طول تاریخ با قیام خود تحولات بسیاری را در دنیا به وجود آوردند که آثار آن همچنان باقی است و آمریکا و سران اروپا و صهیونیست‌ها را متاثر قیام خود کرده و درس بزرگی به همه آزادگان جهان داده است.