گمرکات مازندران به سیستم دوراظهاری الکترونیکی تجهیز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم یوسفی‌ن‍ژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در آینده نزدیک گمرکات مازندران به سیستم دوراظهاری الکترونیکی تجهیز خواهند شد و صاحبان کالا به صورت غیابی می‌توانند امور گمرکی خویش را پیگیری کنند.

مدیر کل گمرکات مازندران تصریح کرد: یکی از برنامه جدید گمرک ایران، ایجاد پنجره واحد مجازی و شفاف سازی و رهگیری کالا از مبدا تا مقصد است و با مجهز شدن سیستم حمل و نقل به تجهیزات جی. پی. اس روند نظارتی و کنترل کالا با سهولت، سرعت و شفافیت بیشتری صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر نظارت مستمر در روند صادرات و واردات کالا در گمرکات استان خاطرنشان کرد: با شکل گیری و تجهیز گمرکات مازندران به این سیستم نظارتی و دوراظهاری الکترونیکی روند دست و پا گیر بروکراسی های اداری کاهش خواهد یافت.

مدیر کل گمرکات مازندران تاکید کرد: علاوه بر این، نظارت جدی تر و قانونمندتری در بحث واردات و صادرات کالا انجام خواهد پذیرفت و در این بین با پدیده قاچاق کالا در هر سطح و هر منفذی مقابله خواهیم کرد.

وی از آمادگی و ارائه تسهیلات گمرکات استان به واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و حمایت از اقتصاد استان خبر داد و یادآور شد:هر چقدر مقررات دست و پا گیر اداری کاهش یابد، فعالان اقتصادی با رویکرد مثبت تری وارد این عرصه خواهند شد و فرصت های بیشتری از اشتغال و توسعه در مازندران فراهم خواهد شد.

وی در ادامه با بیان فعالیت گمرکات مازندران در 10 ماه اخیر خاطرنشان کرد: صادرات غیرنفتی مازندران در 10 ماهه نخست سال جاری به بیش از 395میلیون و 880هزار دلار رسید و همچنین در مدت یاد شده 722 میلیون و 249هزار دلار انواع كالا نیز وارد استان شد.

یوسفی نژاد افزود: درآمد گمركات استان مازندران طی ده ماهه نخست سال92 به 119 میلیارد و 323 میلیون ریال رسید كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از رشد 6 درصدی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به اقلام عمده وارداتی در ده ماهه اخیر اظهار داشت: اقلام عمده وارداتی به گمرکات استان مازندران در این مدت به ترتیب شامل آهن آلات به ارزش بیش از 160 میلیون و 222 هزار دلار و سهم ارزشی 22 درصد، گندم به ارزش 167 میلیون و 10هزار دلار و سهم ارزشی 23 درصد، جو به ارزش 65 میلیون و 392 هزار دلار و سهم ارزشی 9 درصد و فراورده های نفتی به ارزش 52 میلیون و 749 هزار دلار و سهم ارزشی 8 درصد از كل واردات بوده است.

وی اضافه کرد: عمده واردات گمركات استان مازندران به ترتیب از كشورهای امارات، فدراسیون روسیه، ترکمنستان، ترکیه و پنجمین كشور عمده وارد كننده به گمركات استان مازندران، کشور پاناما بوده است.

مدیر کل گمرکات مازندران خاطرنشان کرد: عمده صادرات گمركات استان مازندران در این مدت به ترتیب به كشورهای عراق، روسیه، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و پنجمین كشور عمده طرف معامله صادراتی نیز قزاقستان بوده است.

یوسفی نژاد تشریح کرد: اقلام عمده ارزش صادراتی گمرکات مازندران در 10 ماهه نخست سال 92، به ترتیب فرآورده های لبنی با 39 درصد، سیمان با 29درصد سهم از كل ارزش صادرات، كالاهای صنعتی با 12 درصد ، لوله و پروفیل با 6 درصد و سایر اقلام نیز 7 درصد از سهم كل صادرات را به خود اختصاص داده اند.

وی تاکید کرد: در این مدت بالغ بر 2 میلیون و 323 هزار تن انواع كالای غیرنفتی صادر و 1 میلیون و 297 هزار تن وارد شد كه به لحاظ وزنی صادرات و واردات استان به ترتیب 15 درصد افزایش و 40 درصد كاهش را نشان می دهد.

وی در پایان عنوان داشت: همچنین در این مدت از طریق گمرکات استان مازندران بالغ بر 128 هزار تن انواع کالا شامل تخته، بنزین، ماشین آلات، مازوت و ورق آهن به ارزش 138 میلیون و 552 هزار دلار به مقصد افغانستان، پاکستان، ارمنستان و غیره ترانزیت خارجی صورت گرفته است.